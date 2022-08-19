Среди участников фестиваля «Сызранский помидор» состоится профилактическая оздоровительная акция

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20 августа с 15.00-18.00 ч. в рамках ежегодного городского праздника «Сызранский помидор», состоится масштабная профилактическая оздоровительная акция.

На территории парка «Гномик» СМО ГБУЗ «Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» будет организована «Территория здоровья», где жители и гости города смогут пройти экспресс-обследование и узнать состояние своего здоровья: измерить давление, рост, вес, уровень холестерина и сахара крови, пройти спирометрию и пульсоксиметрию.

В «Палатке здоровья», организованной специалистами отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера, для граждан будут проводиться консультации и осмотры врачом – онкологом.

По итогам пройденных обследований, участники получат индивидуальные рекомендации, а при необходимости будут направлены к специалистам для дальнейшего обследования.

Специалисты по медицинской профилактике онкологического диспансера смогут ответить на вопросы по предотвращению возникновения, развития и лечению онкологических заболеваний, а также будут раздавать красочные буклеты с профилактической информацией по укреплению здоровья и ведению здорового образа жизни.

Для детей и их родителей будут проводиться веселые викторины по рациональному питанию на тему: «Чем полезен помидор?».

Фото: минздрав СО