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Специалисты сельских больниц Самарского региона учатся работать на высокотехнологичном оборудовании

22 октября 2021 13:52
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Специалисты сельских больниц Самарского региона учатся работать на высокотехнологичном оборудовании

На базе Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной началась профессиональная переподготовка среднего медицинского персонала в целях обеспечения центральных районных больниц области квалифицированными кадрами для работы на оборудовании, поставляемом в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Обучение проводится за счет средств областного бюджета.

Слушатели дополнительной профессиональной программы «Функциональная диагностика» знакомятся с современными диагностическими методиками, принципами устройства, видами и типами электрооборудования, а также изучают технику регистрации важнейших показателей состояния здоровья пациента. К концу обучения специалисты получат практический опыт квалифицированного использования диагностического оборудования и грамотной интерпретации результатов исследований.

При переподготовке специалистов особое внимание уделяется оказанию неотложной медицинской помощи, в том числе отработке алгоритма базовой сердечно-легочной реанимации.

«Мы работаем, максимально ориентируясь на потребности здравоохранения. Очевидно, что для повышения качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи населению одного медицинского оборудования недостаточно. Нужны специалисты, умеющие на нем работать. В связи с этим обучение по актуализированным программам дополнительного профессионального образования приобретает особое значение, способствует грамотному, эффективному и безопасному использованию современной медтехники,  —  отметила директор Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Надежда Ярочкина. —  До конца года профессиональную переподготовку пройдут более  50 специалистов Безенчукской, Большечерниговской, Волжской, Красноярской, Нефтегорской, Сергиевской, Похвистневской центральных районных больниц и других медучреждений области».

Напомним, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Самарской области ведется плановая работа по оснащению центральных районных больниц новым современным оборудованием для оказания специализированной медицинской помощи. Всего в этом году в сельские больницы и городские поликлиники региона всего поступит 889 единиц медтехники, в том числе 37 единиц «тяжелого оборудования».

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