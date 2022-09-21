 Специалисты Самарского кардиодиспансера ежегодно выполняют до 30 миниинвазивных операций по замене аортального клапана

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Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова ежегодно выполняют до 30 миниинвазивных операций по замене аортального клапана. Такое вмешательство позволяет значительно ускорить восстановление дыхательной функции и полное восстановление пациента после операции.



Нарушение функции аортального клапана — патология, развитию которой наиболее подвержены люди старшего возраста.



«Среди всех клапанных пороков сердца к серьезным гемодинамическим последствиям наиболее часто приводит аортальный стеноз, — пояснил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по сердечно-сосудистой хирургии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Дмитрий Кузнецов. — При бессимптомном течении аортальный стеноз не представляет большой опасности до тех пор, пока не возникают стенокардия или сердечная недостаточность. В этом случае заболевание становится угрозой для жизни пациента».



Другое частое нарушение функции клапана аорты — аортальная недостаточность. Его причиной могут быть врожденная патология, инфекция, ревматическая болезнь сердца, а также дилатация корня аорты и другие патологии соединительной ткани. У большинства пациентов развивается левожелудочковая дисфункция, которая может привести к фатальным последствиям, если вовремя не выполнить хирургическую коррекцию порока.



В Самарском кардиодиспансере более 35 лет выполняют операции по протезированию клапанов сердца. В ходе хирургического вмешательства специалисты заменяют «вышедший из строя» клапан на искусственный. Операция выполняется в условиях искусственного кровообращения, то есть на остановленном сердце: функцию кровоснабжения органов и тканей перенимает на себя специальный аппарат.



Современное оборудование и опыт позволили специалистам диспансера уменьшить размер разреза для выполнения операции по замене клапана аорты. Такие вмешательства носят название миниинвазивных, или малотравматичных.



«Техника оперативного вмешательства остаётся прежней, но при этом длина разреза — всего 7-8 сантиметров, — что позволяет значительно снизить травматичность операции, выраженность боли в послеоперационном периоде, сохранить каркасную функцию грудной клетки, а также ускорить восстановление дыхательной функции и возвращение пациента к привычной жизни при сохранении высокой эффективности лечения. Несомненным достоинством этой операции является косметический результат, — отметил Дмитрий Валерьевич. — В Самарском кардиодиспансере миниинвазивное протезирование аортального клапана выполняют с 2015 года с минимальным количеством осложнений в раннем послеоперационном периоде и хорошими отдаленными результатами, которые выражаются в уменьшении симптомов сердечной недостаточности, увеличении переносимости физических нагрузок и улучшении качества жизни пациента».

Фото: минздрав СО