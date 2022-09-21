Я нашел ошибку
Главные новости:
Он является создателем и художественным руководителем таких музыкальных групп, как «Любэ», «Иванушки International», автором песен «Комбат», «Тополиный пух», и других.
Путин присвоил звание народного артиста России Игорю Матвиенко
Такое вмешательство позволяет значительно ускорить восстановление дыхательной функции и полное восстановление пациента после операции.
 Специалисты Самарского кардиодиспансера ежегодно выполняют до 30 миниинвазивных операций по замене аортального клапана
Перед стартом губернатор вместе с Дмитрием Барановым и членами государственной комиссии проводил в корабль экипаж.
Дмитрий Азаров поздравил коллектив РКЦ «Прогресс» с успешным запуском ракеты-носителя «Союз-2.1» с Байконура
Первыми регионами, где опробуют такую практику, станут Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан.
В Госдуму внесли законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга
Китай призывает все стороны конфликта на Украине к прекращению огня и диалогу
Основная цель форума – выработка практических решений и рекомендаций по обеспечению комплекса стратегических задач развития физической культуры и спорта на период до 2024 года с учетом изменений внешних и внутренних условий их реализации.
Самарская область готовится к участию в X Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава»
В ответ на предложение президент отметил, что такая возможность есть и оно безусловно будет поддержано.
Ректор СамГМУ на встрече с Президентом РФ предложил поддержать развитие серийного производства инновационной медицинской продукции
Ожидается, что в мероприятии примут участие представители спортивных школ сётокан каратэ региона и соседних областей ПФО.
В Самаре пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA»
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.87
0.85
EUR 60.21
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA»
В Тольятти пройдет  финал VII Спартакиады пенсионеров России
«Мы чистим мир»: участники акции провели генеральную уборку береговой полосы острова Проран
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 Специалисты Самарского кардиодиспансера ежегодно выполняют до 30 миниинвазивных операций по замене аортального клапана

21 сентября 2022 22:57
176
Такое вмешательство позволяет значительно ускорить восстановление дыхательной функции и полное восстановление пациента после операции.

Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова ежегодно выполняют до 30 миниинвазивных операций по замене аортального клапана. Такое вмешательство позволяет значительно ускорить восстановление дыхательной функции и полное восстановление пациента после операции.

Нарушение функции аортального клапана — патология, развитию которой наиболее подвержены люди старшего возраста.

 «Среди всех клапанных пороков сердца к серьезным гемодинамическим последствиям наиболее часто приводит аортальный стеноз, — пояснил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по сердечно-сосудистой хирургии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Дмитрий Кузнецов. — При бессимптомном течении аортальный стеноз не представляет большой опасности до тех пор, пока не возникают стенокардия или сердечная недостаточность. В этом случае заболевание становится угрозой для жизни пациента».

Другое частое нарушение функции клапана аорты — аортальная недостаточность. Его причиной могут быть врожденная патология, инфекция, ревматическая болезнь сердца, а также дилатация корня аорты и другие патологии соединительной ткани. У большинства пациентов развивается левожелудочковая дисфункция, которая может привести к фатальным последствиям, если вовремя не выполнить хирургическую коррекцию порока.

В Самарском кардиодиспансере более 35 лет выполняют операции по протезированию клапанов сердца. В ходе хирургического вмешательства специалисты заменяют «вышедший из строя» клапан на искусственный. Операция выполняется в условиях искусственного кровообращения, то есть на остановленном сердце: функцию кровоснабжения органов и тканей перенимает на себя специальный аппарат.

Современное оборудование и опыт позволили специалистам диспансера уменьшить размер разреза для выполнения операции по замене клапана аорты. Такие вмешательства носят название миниинвазивных, или малотравматичных.

 «Техника оперативного вмешательства остаётся прежней, но при этом длина разреза — всего 7-8 сантиметров, — что позволяет значительно снизить травматичность операции, выраженность боли в послеоперационном периоде, сохранить каркасную функцию грудной клетки, а также ускорить восстановление дыхательной функции и возвращение пациента к привычной жизни при сохранении высокой эффективности лечения. Несомненным достоинством этой операции является косметический результат, — отметил Дмитрий Валерьевич. — В Самарском кардиодиспансере миниинвазивное протезирование аортального клапана выполняют с 2015 года с минимальным количеством осложнений в раннем послеоперационном периоде и хорошими отдаленными результатами, которые выражаются в уменьшении симптомов сердечной недостаточности, увеличении переносимости физических нагрузок и улучшении качества жизни пациента».

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Такое вмешательство позволяет значительно ускорить восстановление дыхательной функции и полное восстановление пациента после операции.
21 сентября 2022  22:57
 Специалисты Самарского кардиодиспансера ежегодно выполняют до 30 миниинвазивных операций по замене аортального клапана
176
Спиртные напитки у людей старше 60 лет снижают иммунитет, из-за чего неизбежны частые воспаления легких.
21 сентября 2022  16:14
Светлана Булгакова: «Алкоголизм в старшем возрасте развивается гораздо быстрее, чем в молодом»
278
В селе продолжается возведение модульного здания офиса врача общей практики.
21 сентября 2022  14:32
Более 1500 жителей села Малая Малышевка будут получать медпомощь в новых условиях
310
Не забывайте, что зрение ребёнка нужно ежегодно проверять у врача.
21 сентября 2022  14:27
Минздрав: как сохранить зрение школьника
286
на Самарскую область надвигается геомагнитная буря
21 сентября 2022  13:53
На Самарскую область надвигается геомагнитная буря
297
В Самаре за сутки заболели 719 человек.
20 сентября 2022  19:55
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
553
Привлекать новых специалистов в медучреждения региона помогает целый комплекс мер социальной поддержки.
20 сентября 2022  16:48
Более 1000 медработников из других регионов выбрали Самарскую область для жизни и карьеры
531
Запись на рабочую субботу закроется 23 сентября в 9.00.
20 сентября 2022  14:39
Для доноров: 24 сентября состоится очередная РАБОЧАЯ СУББОТА
552
В поликлинике в Тольятти вернули физиотерапию после жалоб в соцсетях от пациентов
20 сентября 2022  14:01
В поликлинике в Тольятти вернули физиотерапию после жалоб в соцсетях от пациентов
526
В Самаре начали искать врачей в новую поликлинику в Волгаре
20 сентября 2022  11:50
В Самаре начали искать врачей в новую поликлинику в Волгаре
380
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
11626
Весь список
В центре внимания
Перед стартом губернатор вместе с Дмитрием Барановым и членами государственной комиссии проводил в корабль экипаж.
21 сентября 2022  22:44
Дмитрий Азаров поздравил коллектив РКЦ «Прогресс» с успешным запуском ракеты-носителя «Союз-2.1» с Байконура
208
Отопительный сезон официально начнется в Самаре 27 сентября
21 сентября 2022  12:38
Отопительный сезон официально начнется в Самаре 27 сентября
360
Для успешного торгово-экономического сотрудничества регионов важно создавать условия, одним из которых является удобная логистика.
20 сентября 2022  19:35
Дмитрий Азаров и Махмуд-Али Калиматов обсудили сотрудничество между Самарской областью и Республикой Ингушетия
825
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
20 сентября 2022  13:58
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
646
Дмитрий Азаров: «Масштабные преобразования произошли в системе здравоохранения нашего региона»
20 сентября 2022  13:47
Дмитрий Азаров: «Масштабные преобразования произошли в системе здравоохранения нашего региона»
461
Весь список