Специалисты Новокуйбышевской больницы выезжают к пациентам на новых автомобилях

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За последние два года автопарк Новокуйбышевской центральной городской больницы пополнился 6 новыми автомобилями для оказания неотложной медицинской помощи. Автотранспорт приобретён благодаря национальному проекту «Здравоохранение».



«На автомобилях «Лада Гранта» медицинские работники выезжают на дом к взрослым и маленьким пациентам. На этих машинах также

при необходимости перевозят пациентов, находящихся в стационарах больницы, в лечебные учреждения региона для прохождения дополнительных исследований и врачебных консультаций. 6 новых машин осуществляют свыше 1000 различных выездов в месяц», – отметила главный врач Новокуйбышевской больницы Светлана Шешунова.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены 97 новых машин.

Фото: Минздрав региона