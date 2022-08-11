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Специалисты Чапаевской горбольницы выполнили более 2 тысяч исследований на цифровом рентгенодиагностическом оборудовании

11 августа 2022 14:44
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Поставка новой медтехники позволила увеличить пропускную способность рентгенодиагностического кабинета.

В этом году специалисты Чапаевской центральной городской больницы выполнили более 2 тысяч исследований на цифровом рентгенодиагностическом оборудовании, поставленном в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Ранее помощь пациентам оказывалась на аналоговом аппарате.

 «Снимки, выполненные на цифровом комплексе, значительно детализированнее тех изображений, которые мы получали на его предшественнике: видны четкие очертания самых мелких костей, — рассказала лаборант отделения лучевой и функциональной диагностики Чапаевской больницы Ирина Рыбченко. — Ощутима и экономия времени: изображение моментально выводится на монитор компьютера. Снимок можно перенести на цифровой носитель, бумагу, пленку. С помощью поворотного стола-штатива мы выполняем снимки при разных положениях тела пациента».

Заведующий отделением лучевой и функциональной диагностики Виктор Жигулев отметил, поставка новой медтехники позволила увеличить пропускную способность рентгенодиагностического кабинета.

 «Сейчас налаживаем связь с центральным архивом медицинских изображений на базе больницы им. В.Д. Середавина, — рассказал Виктор Борисович. — В ближайшее время у нас появится возможность при необходимости оперативно проводить телемедицинские консультации — обращаться за помощью к ведущим специалистам в сложных случаях. Уже сейчас результаты всех исследований, выполненных на рентгенодиагностическом комплексе, архивируются в цифровом формате, что в будущем позволит работать с ними наиболее эффективно».

В этом году в учреждения здравоохранения Самарской области поступит более 2000 единиц нового медицинского оборудования.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
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