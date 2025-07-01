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Специалист напомнил самарцам о рисках ДТП с участием детей и правилах поведения

1 июля 2025 21:27
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Взрослые должны обязательно обучать детей основам безопасности дорожного движения и правилам поведения на улице.

Заместитель начальника организационно - методического отдела, врач-методист Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Михаил Чуприлин:

"Какие основные причины ДТП с участием детей?
переход проезжей части в неустановленном месте, переход перед близко идущим транспортом
выход на дорогу из-за стоящего транспортного средства
игра на проезжей части или в непосредственной близости от нее
нарушения Правил дорожного движения при управлении велосипедами, мопедами и мотоциклами
нахождение на проезжей части несовершеннолетних в наушниках
отсутствие контроля со стороны взрослых
нахождение детей в салоне автомобиля в качестве пассажиров без удерживающих устройств. Бывает родители не используют автокресла для детей младшего возраста или ремни безопасности для более старших, подвергая их жизни опасности.

Взрослые должны обязательно обучать детей основам безопасности дорожного движения и правилам поведения на улице.

Какие правила дорожного поведения должны знать пешеходы?
- пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам на встречу движению автотранспорта
- при движении по краю проезжей части в темное время суток рекомендуется быть в одежде со световозвращающими элементами
- пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам
- на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен
- пересекать проезжую часть на самокате или велосипеде по пешеходному переходу пешком.

Как действовать, если стали свидетелями ДТП с участием ребенка?
Вызвать скорую помощь по телефону 112 или 103
Не отпускать ребенка до осмотра сотрудниками медицинских служб, даже если ребенок не предъявляет жалоб
Успокоить ребенка, по возможности выяснить его фамилию и имя, возраст, контактные данные родителей
Контролировать его дыхание и сознание
Использовать при необходимости аптечку первой помощи".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

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