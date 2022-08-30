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Специалист минздрава СО: токсическое воздействие алкоголя сказывается прежде всего на деятельности нервной системы подростка

30 августа 2022 20:53
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Поговорим о том глубоком пагубном воздействии, которое оказывает на растущий организм употребление спиртных напитков.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской психиатрии-наркологии, заведующий амбулаторно-подростковым отделением Самарского областного клинического наркологического диспансера, к. м. н. Алексей Александрович Катин о подростковом алкоголизме:

 Если алкоголизм у взрослых возникает через 5 лет регулярного употребления спиртного, для развития подросткового алкоголизма достаточно всего 2-3 лет регулярного приема этанолсодержащих напитков. Однако даже короткое знакомство с алкоголем может привести к необратимым последствиям для здоровья несовершеннолетнего. Поговорим о том глубоком пагубном воздействии, которое оказывает на растущий организм употребление спиртных напитков.

Попадая в организм несовершеннолетнего потребителя, этиловый спирт стремительно разносится кровью по всем органам и тканям и концентрируется в головном мозге. Даже небольшие дозы спиртного вызывают у детей тяжелые симптомы отравления. Ткани молодого организма богаты водой, что усиливает скорость и разрушительное воздействие алкоголя.

Токсическое воздействие этанола сказывается прежде всего на деятельности нервной системы. Даже небольшие дозы спиртного нарушают обмен в нервной ткани, передачу нервных импульсов, что приводит к снижению когнитивных функций.

Попадая в печень, этанол выступает растворителем биологических мембран клеток органа, вызывая структурные изменения с накоплением жира и последующей заменой клеток печени соединительной тканью. В подростковом и детском возрасте это особенно разрушительно, так как печень находится в стадии формирования.

Изменяются ритм, частота сердечных сокращений, обменные процессы в миокарде. Естественно, что в таких условиях не может быть правильного и полноценного формирования как мышечного, так и нервного аппарата сердца подростка. Наконец, токсическое воздействие этанола сказывается на крови. Активность лейкоцитов, играющих важную роль в защите организма, снижается, замедляется движение эритроцитов, несущих кислород к тканям. Патологически изменяется функция тромбоцитов, имеющих большое значение для свертывания крови.

Итак, алкоголь тормозит и угнетает правильное развитие всех органов и систем растущего организма. При этом у несовершеннолетних наблюдается быстрое развитие компульсивного влечения — навязчивой потребности — и формирование физической зависимости от употребления спиртных напитков. Из-за недостаточной психической и физической зрелости пациентов подростковый алкоголизм сопровождается быстрым возникновением и прогрессированием тяжелых соматических, психопатологических и интеллектуальных расстройств.

Подростковый алкоголизм не возникает просто так. Целый комплекс причин приводит к появлению интереса к спиртным напиткам. Благоприятной почвой для развития детского алкоголизма является лояльное отношение к алкоголю в семье и, конечно, влияние сверстников.

Статистика показывает, что большинство несовершеннолетних пробуют спиртные напитки за праздничным столом в домашнем кругу. Присутствуя преимущественно на застольях, алкоголь начинает восприниматься у несовершеннолетних как нечто положительное. В силу возрастных особенностей ребенок отличается повышенной внушаемостью и желанием быть похожим на знакомых людей. Важное место в жизни подрастающего человека занимает компания, в которой он находится. Подростки, употребляющие алкогольные напитки, нередко пользуются авторитетом. Потому ребенок стремится подражать им и пробует алкоголь.

При возникновении подобных проблем у ваших детей, незамедлительно обращайтесь в амбулаторные и стационарные отделения Самарского областного клинического наркологического диспансера:
 г. Самара, Южное шоссе, 18. Тел. 8 (846) 266-05-39;
 г. Самара, Южное шоссе, дом 18. Тел. 8 (846) 266-05-39;
 г. Чапаевск, ул. Медицинская, дом 3. Тел. 8 (84639) 2-23-15;
 г. Новокуйбышевск, ул. Клары Цеткин, дом 24. Тел. 8 (84635) 2-21-30.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Поговорим о том глубоком пагубном воздействии, которое оказывает на растущий организм употребление спиртных напитков.
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