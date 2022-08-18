Современное оборудование помогает специалистам Нефтегорской ЦРБ выявлять заболевания ЖКТ на ранних стадиях

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Медоборудование высокого класса помогает специалистам Нефтегорской центральной районной больницы выявлять заболевания желудочно-кишечного тракта на ранних стадиях. Современная система эндоскопической визуализации поступила в учреждение в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.



Жительнице Нефтегорска Вере Скворцовой 72 года. К специалистам больницы Вера Васильевна обратилась с жалобами.



«Меня беспокоили боли в желудке. Обратилась к своему терапевту, врач назначил проведение эндоскопического исследования, — рассказала Вера Васильевна. — Я собиралась ехать в Самару, чтобы пройти эту процедуру, поскольку в городских больницах самая хорошая аппаратура. Специалисты рассказали, что у нас оборудование теперь тоже новое и современное. Так я стала наблюдаться у нашего врача-эндоскописта — Владимира Александровича Черкасова. Обследование выявило новообразование в желудке, а также гастрит. Мне назначили небольшую операцию по удалению полипа. Процедура оказалась очень быстрой и безболезненной: врач и медсестра работали спокойно, уверенно. За несколько минут удалили полип и направили материал на биопсию. Результата ждала с волнением, но, к счастью, патология оказалась доброкачественной. Сейчас чувствую себя хорошо. Я очень благодарна за своевременно и профессионально оказанную помощь».



Жителю села Кулешовка Нефтегорского района Алексею Бородинову специалисты выполнили экстренное оперативное вмешательство.



«У меня язвенная болезнь желудка, — рассказал Алексей Сергеевич. — Долгое время проблема почти не проявлялась, и неожиданно недуг дал о себе знать. На прием к Владимиру Александровичу я попал уже с кровотечением. Специалисты купировали проблему, и через два дня я вернулся к своей обычной жизни. Опасность миновала. Я сейчас счастливый человек».



Врачи эффективно применяют в работе возможности новой медтехники. В этом году на аппарате выполнено более 1300 исследований.



«Это оборудование с очень высокой разрешающей способностью. Система позволяет прицельно рассмотреть проблемные очаги даже труднодоступных участков желудочно-кишечного тракта, произвести забор материала для биопсии, — отметил врач-хирург-эндоскопист Владимир Черкасов. — Мы активно используем аппарат для проведения оперативных вмешательств — удаления полипов, остановки желудочно-кишечных кровотечений методом наложения клипс. Во многих случаях такое вмешательство позволяет в дальнейшем избежать необходимости больших, сложных операций, после которых пациенту предстоит длительное восстановление».



Главный врач Нефтегорской больницы Наталья Мухортова рассказала, для работы на новом оборудовании специалисты прошли курс профессиональной подготовки.



«У нас прекрасные доктора — два врача-эндоскописта. Они прошли обучение для работы на аппарате, — пояснила Наталья Васильевна. — Наша больница обслуживает население двух муниципальных районов — Алексеевского и Нефтегорского — общей численностью около 40 тысяч человек. Новое эндоскопическое оборудование — это огромное подспорье. Оно вывело диагностику на качественно новый уровень. Специалисты получили возможность применять новейшие методы диагностики и лечения заболеваний, осуществлять забор материала для биопсии. И конечно, для наших пациентов очень удобно, что необходимое обследование можно пройти недалеко от дома».

Фото: минздрав СО