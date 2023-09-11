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Служба санавиации региона круглосуточно помогает тяжелым пациентам 

11 сентября 2023 18:10
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В этом году  воздушным транспортом специалисты доставили в медицинские организации региона 76 пациентов.

Специалисты отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной больницы им. В.Д. Середавина работают  в круглосуточном режиме.  Медработники оказывают  помощь тяжелым пациентам, пострадавшим в ДТП, при иных различных происшествиях, а также помогают в  транспортировке  пациентов  в областные учреждения. В распоряжении  службы санавиации  вертолет "Ансат" и реанимобили. 

В этом году  воздушным транспортом специалисты доставили в медицинские организации региона 76 пациентов.

«Мы помогаем  пациентам с различными заболеваниями и состояниями   — от отравлений до сложных переломов, политравм или спасения недоношенных младенцев. Вертолет  и машины класса С укомплектованы всем необходимым оборудованием, позволяющим не только оценить состояние здоровья пациента, но и при необходимости провести реанимационные мероприятия, поддерживать жизнедеятельность до поступления в специализированное медучреждение.  Воздушным транспортом доставляем пациентов  из отдалённых районов     в областные учреждения для специализированного  лечения.   Также   при необходимости доставляем  жителей Самарской области, пострадавших за пределами нашего региона. Летом мы осуществляли медицинскую эвакуацию из Кабардино-Балкарии жительницы Самары, получившей  травмы  после падения с фуникулера.  В этом месяце доставили  на специализированное  лечение в Самару  юного жителя региона, пострадавшего в ДТП в Оренбурге»,  - рассказал руководитель отделения экстренной и планово-консультативной помощи Игорь Овчинников.

Воздушный транспорт в распоряжение медработников службы санавиации поступил в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Работа санавиации в регионе возобновлена благодаря системной работе губернатора Дмитрия Азарова и Правительства области. С 2020 года специалисты службы санитарной авиации выполнили свыше 300 вылетов, оказали помощь более 350 пациентам.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
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Служба санавиации региона круглосуточно помогает тяжелым пациентам 
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