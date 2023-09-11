Служба санавиации региона круглосуточно помогает тяжелым пациентам 

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Специалисты отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной больницы им. В.Д. Середавина работают в круглосуточном режиме. Медработники оказывают помощь тяжелым пациентам, пострадавшим в ДТП, при иных различных происшествиях, а также помогают в транспортировке пациентов в областные учреждения. В распоряжении службы санавиации вертолет "Ансат" и реанимобили.



В этом году воздушным транспортом специалисты доставили в медицинские организации региона 76 пациентов.



«Мы помогаем пациентам с различными заболеваниями и состояниями — от отравлений до сложных переломов, политравм или спасения недоношенных младенцев. Вертолет и машины класса С укомплектованы всем необходимым оборудованием, позволяющим не только оценить состояние здоровья пациента, но и при необходимости провести реанимационные мероприятия, поддерживать жизнедеятельность до поступления в специализированное медучреждение. Воздушным транспортом доставляем пациентов из отдалённых районов в областные учреждения для специализированного лечения. Также при необходимости доставляем жителей Самарской области, пострадавших за пределами нашего региона. Летом мы осуществляли медицинскую эвакуацию из Кабардино-Балкарии жительницы Самары, получившей травмы после падения с фуникулера. В этом месяце доставили на специализированное лечение в Самару юного жителя региона, пострадавшего в ДТП в Оренбурге», - рассказал руководитель отделения экстренной и планово-консультативной помощи Игорь Овчинников.



Воздушный транспорт в распоряжение медработников службы санавиации поступил в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Работа санавиации в регионе возобновлена благодаря системной работе губернатора Дмитрия Азарова и Правительства области. С 2020 года специалисты службы санитарной авиации выполнили свыше 300 вылетов, оказали помощь более 350 пациентам.

Фото: минздрав СО