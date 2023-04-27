Сельские жители региона проходят консультации узких специалистов недалеко от дома

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В Самарской области реализуется проект «Забота рядом», направленный на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий. Выездные бригады узких специалистов медучреждений по графику выезжают в сельскую местность и малые города для осмотра и профилактического консультирования детей и взрослых.



Недавно консультативный прием жителей Камышлинского района провели врачи Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина — кардиолог, эндокринолог, ревматолог, пульмонолог, невролог, а также специалисты по ультразвуковой диагностике.



«Специалисты провели прием жителей в рамках второго этапа профилактического осмотра и диспансеризации — в целях уточнения диагноза и профилактического консультирования. Также к нам приехали три специалиста УЗИ, которые провели исследования сердца, сосудов детям и взрослым по показаниям», — пояснила главный врач Камышлинской центральной районной больницы Светлана Русинова.



Жительнице села Камышла Аклиме Мунировой — 72 года. Женщина прошла консультации двух специалистов выездной медицинской бригады — врача-кардиолога и врача-пульмонолога.



«Специалисты встречают нас с улыбкой, очень тепло, отвечают на вопросы и дают рекомендации. И конечно, удобно, что не нужно ехать для консультации в Самару, — поделилась женщина. — У нас в районе очень грамотные доктора, они нас регулярно приглашают на диспансеризацию, мы обязательно проходим флюорографию. Если это необходимо, всегда дают направление в областную больницу, где мы можем пройти дополнительное обследование. Помогают и с транспортом. До стационара нас сопровождает фельдшер, а после обследования нас снова привозят домой».



Повышение качества и доступности первично медико-санитарной помощи — приоритетное направление развития медицины региона. Активная работа по укреплению системы здравоохранения в Самарской области ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Фото: минздрав СО