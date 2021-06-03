Сегодня - Всемирный день велосипеда

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Езда на велосипеде способствует развитию координации движений, поддержанию равновесия, укреплению мышц ног, формированию сердечно-сосудистой системы и закаливанию всего организма. Об этом сегодня, во Всемирный день велосипеда, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков Минздрава Ольга Милушкина.

По её словам, среди всех видов необходимой людям двигательной активности езда на велосипеде – один из самых полезных и эмоционально насыщенных способов реализации биологической потребности в движении.

Как отметила Милушкина, если речь идет о прогулках по ровной местности, на разумной скорости, то никаких противопоказаний для езды на велосипеде нет. Если дорога ровная, погода хорошая, есть возможность остановиться, попить или перекусить, поездка на велосипеде может стать прекрасным путешествием на целый день, добавила врач.