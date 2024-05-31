Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекторы работают на месте ДТП в Большеглушицком районе, где пострадали несовершеннолетние
Всего в этом году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.
Жители Новокуйбышевска проходят обследования на новом эндоскопическом оборудовании
На данный момент в Самарском филиале «Т Плюс» трудится 125 представителей этой востребованной профессии.
«Т Плюс» поздравил сварщиков с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин принял отставку Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области.
Владимир Путин назначил Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области
Отчет может быть представлен в электронной форме.
УФНС СО: представить отчет по зарубежным счетам и иностранным электронным кошелькам физлицам необходимо до 3 июня
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайший час в Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром, возможен град
На тему: «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».
Сегодня состоялась коллегия министерства здравоохранения Самарской области
Среди участников 2009–2011 годов рождения.
В Тольятти прошел всероссийский турнир "Юные мушкетеры" по фехтованию на саблях
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.79
0.53
EUR 97.13
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«РКС-Самара» направили яркие уведомления об отключении канализации должникам
Самарцев пригласили в ТРК на праздник, посвященный Дню защиты детей
Самарский зоопарк ждет гостей на День защиты детей!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сегодня состоялась коллегия министерства здравоохранения Самарской области

31 мая 2024 17:11
122
На тему: «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

На тему: «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

«Тема нашей второй в этом году коллегии отражает одну из важных составляющих нашей работы и федеральный проект, который входит в состав национального проекта «Здравоохранение». Безусловно, это направление будет развиваться и в новых национальных проектах, который предложил Президент России Владимир Владимирович Путин, - отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. - Вопросы обеспечения квалифицированными кадрами традиционно для системы здравоохранения являются первостепенными. В нашей профессиональной деятельности отношение к специалисту всегда было особенным. Оно начиналось со студенческой скамьи, с формирования этики и деонтологии и наставничества. Это те процессы, которые не заканчиваются никогда и их роль становится все важнее».

На коллегии руководитель ведомства поздравил ректора Самарского государственного медицинского университета Александра Колсанова с переизбранием на должность ректора и поблагодарил за труд во благо здравоохранения Самарской области и всей страны, пожелал долгих лет плодотворной работы, профессионального счастья и вручил ведомственную награду. Кроме того, Армен Бенян вручил награды представителям кадровых служб учреждений здравоохранения.

С приветственным словом на коллегии выступила Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

Врио заместителя министра – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Денис Бутолин представил доклад «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». В своем докладе он отразил количественные показатели работы, проблемные вопросы при реализации задач кадрового обеспечения, роль муниципалитетов в создании социальных условий для медицинских работников, подготовку специалистов и особенности деятельности учреждений здравоохранения по вопросам привлечения и закрепления медработников, инструменты поиска и подбора персонала.

Про участие в кадровом обеспечении системы здравоохранения Самарской области рассказали ректор СамГМУ Александр Колсанов, ректор Медицинского университета «Реавиз» Инга Прохоренко и директор Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Надежда Ярочкина.

Также лучшие практики привлечения кадров представили главный врач Самарской городской поликлиники № 6 Светлана Гусева и главный врач Ставропольской ЦРБ Лилия Малкина. О реализации на территории городского округа Сызрань муниципальной программы «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории городского округа Сызрань за период 2016-2024 годы рассказала заместитель Главы городского округа Сызрань по социальным вопросам Татьяна Журкина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Планируется, что первых пациентов в новом подразделении Волжской больницы примут в конце 2024 года.
29 мая 2024, 19:44
Армен Бенян оценил ход строительства новой поликлиники в Смышляевке
Планируется, что первых пациентов в новом подразделении Волжской больницы примут в конце 2024 года.   Здравоохранение
477
Более 90% онкологических заболеваний возможно полностью излечить, обнаружив их на 1-2 стадиях.
29 мая 2024, 16:28
Главный онколог Самарского онкодиспансера : "Курение вызывает 12 видов онкологических заболеваний"
Более 90% онкологических заболеваний возможно полностью излечить, обнаружив их на 1-2 стадиях. Здравоохранение
485
Аппарат помогает специалистам проводить экспресс-диагностику малоподвижным пациентам.
29 мая 2024, 15:46
В Самарскую городскую больницу №5 поступил новый цифровой палатный передвижной рентген аппарат
Аппарат помогает специалистам проводить экспресс-диагностику малоподвижным пациентам. Здравоохранение
574
Здравоохранение
Всего в этом году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.
31 мая 2024  18:20
Жители Новокуйбышевска проходят обследования на новом эндоскопическом оборудовании
61
На тему: «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».
31 мая 2024  17:11
Сегодня состоялась коллегия министерства здравоохранения Самарской области
122
В Самарской области стартовала акция «Ранняя помощь»
31 мая 2024  13:19
В Самарской области стартовала акция «Ранняя помощь»
172
В Роспотребнадзоре назвали некорректными данные ВОЗ по кори в России
31 мая 2024  09:10
В Роспотребнадзоре назвали некорректными данные ВОЗ по кори в России
182
Армен Бенян проконтролировал ход строительства новой поликлиники в Волжском районе
30 мая 2024  13:00
Армен Бенян проконтролировал ход строительства новой поликлиники в Волжском районе
316
Планируется, что первых пациентов в новом подразделении Волжской больницы примут в конце 2024 года.
29 мая 2024  19:44
Армен Бенян оценил ход строительства новой поликлиники в Смышляевке
477
Более 90% онкологических заболеваний возможно полностью излечить, обнаружив их на 1-2 стадиях.
29 мая 2024  16:28
Главный онколог Самарского онкодиспансера : "Курение вызывает 12 видов онкологических заболеваний"
485
Аппарат помогает специалистам проводить экспресс-диагностику малоподвижным пациентам.
29 мая 2024  15:46
В Самарскую городскую больницу №5 поступил новый цифровой палатный передвижной рентген аппарат
574
Биолог рассказала, кому опасно работать в огороде
29 мая 2024  09:10
Биолог рассказала, кому опасно работать в огороде
373
Проект реализуется с 2022 года.  В нем  участвуют 99 медицинских подразделений населенных пунктов области (ФАП, ОВОП и ВА).
28 мая 2024  21:25
В минздраве СО обсудили развитие проекта по  дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов ФАПов
535
Весь список
В центре внимания
Президент России Владимир Путин принял отставку Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области.
31 мая 2024  17:41
Владимир Путин назначил Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области
82
Назван основной кандидат в губернаторы Самарской области
31 мая 2024  14:22
Назван основной кандидат в губернаторы Самарской области
184
Глава ЦИК назвала дату выборов нового губернатора для Самарской области
31 мая 2024  13:03
Глава ЦИК назвала дату выборов нового губернатора для Самарской области
200
Дмитрий Азаров сделал заявление: он завершает карьеру губернатора Самарской области
31 мая 2024  12:59
Дмитрий Азаров сделал заявление: он завершает карьеру губернатора Самарской области
278
Самара встретила участников фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024»
31 мая 2024  11:44
Самара встретила участников фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024»
197
Весь список