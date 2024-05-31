Сегодня состоялась коллегия министерства здравоохранения Самарской области

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На тему: «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».



«Тема нашей второй в этом году коллегии отражает одну из важных составляющих нашей работы и федеральный проект, который входит в состав национального проекта «Здравоохранение». Безусловно, это направление будет развиваться и в новых национальных проектах, который предложил Президент России Владимир Владимирович Путин, - отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. - Вопросы обеспечения квалифицированными кадрами традиционно для системы здравоохранения являются первостепенными. В нашей профессиональной деятельности отношение к специалисту всегда было особенным. Оно начиналось со студенческой скамьи, с формирования этики и деонтологии и наставничества. Это те процессы, которые не заканчиваются никогда и их роль становится все важнее».



На коллегии руководитель ведомства поздравил ректора Самарского государственного медицинского университета Александра Колсанова с переизбранием на должность ректора и поблагодарил за труд во благо здравоохранения Самарской области и всей страны, пожелал долгих лет плодотворной работы, профессионального счастья и вручил ведомственную награду. Кроме того, Армен Бенян вручил награды представителям кадровых служб учреждений здравоохранения.



С приветственным словом на коллегии выступила Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.



Врио заместителя министра – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Денис Бутолин представил доклад «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». В своем докладе он отразил количественные показатели работы, проблемные вопросы при реализации задач кадрового обеспечения, роль муниципалитетов в создании социальных условий для медицинских работников, подготовку специалистов и особенности деятельности учреждений здравоохранения по вопросам привлечения и закрепления медработников, инструменты поиска и подбора персонала.



Про участие в кадровом обеспечении системы здравоохранения Самарской области рассказали ректор СамГМУ Александр Колсанов, ректор Медицинского университета «Реавиз» Инга Прохоренко и директор Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Надежда Ярочкина.



Также лучшие практики привлечения кадров представили главный врач Самарской городской поликлиники № 6 Светлана Гусева и главный врач Ставропольской ЦРБ Лилия Малкина. О реализации на территории городского округа Сызрань муниципальной программы «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории городского округа Сызрань за период 2016-2024 годы рассказала заместитель Главы городского округа Сызрань по социальным вопросам Татьяна Журкина.

Фото: минздрав СО