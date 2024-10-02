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СамГМУ открыл еще два филиала собственной сети цифровой медицины

2 октября 2024 10:50
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СамГМУ открыл еще два филиала собственной сети цифровой медицины

Состоялось открытие двух новых филиалов сети цифровой медицины Самарского государственного медицинского университета Минздрава России. В рамках этого проекта в Самаре открываются медицинские пункты, где пациенты могут не только сдать биоматериал на анализ, но и удаленно получить консультации узких специалистов Клиник СамГМУ. Новые пункты расположились в Кировском и Промышленном районах Самары по адресам: проспект Металлургов д.73/ ул.Елизарова, д.58 и Седьмая просека, д.98.

В медицинских офисах можно сдать биоматериал для выполнения широкого перечня анализов: общеклинические, биохимические, гормоны, онкомаркеры и многие другие. Образцы биоматериала будут поступать в центральную клинико-диагностическую лабораторию Клиник СамГМУ и затем анализироваться врачами. Таким образом на руки пациенты смогут получить не просто референсные значения показателей, но и расшифровку этих результатов.

Также для жителей районов, где располагаются пункты, есть возможность вызвать на дом медицинскую сестру для организации дистанционной консультации с врачом. С помощью телемедицинского кейса Health Check-Up, разработанного в СамГМУ, медсестра сможет провести диагностический скрининг: измерить давление, ЭКГ, уровень глюкозы, холестерина и др., затем установить видеоконференцсвязь с врачом и в режиме реального времени передать эти данные врачу для составления рекомендаций. Кейс оснащен 13 медицинскими приборами, которые имеют регистрационные удостоверения. При необходимости врач назначит дополнительные анализы и медсестра проведет забор биоматериала на дому.

«В этом году мы реализовали уникальный проект по открытию собственной сети цифровой медицины, – подчеркнул главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков. - Это не просто пункты забора биоматериала, где можно сдать анализы, чтобы затем куда-то отнести результаты. На пунктах нашей сети жителям Самары доступны услуги качественной лабораторной диагностики, где полученные результаты дополнены расшифровкой их значений квалифицированными клиницистами. Но самое главное, на наших пунктах по результатам анализов пациенты могут получить и полноценные консультации узких специалистов. Клиники СамГМУ, оказывая качественную медицинскую помощь, к сожалению, не могут охватить ей всех желающих. Подобные пункты приближают наши возможности к населению».

Как рассказала директор Центра корпоративной медицины Клиник СамГМУ Елена Холова, в дальнейшем на базе пунктов планируется организовать очные выездные приемы врачей Клиник по предварительной записи. 

Напомним, первый пункт открылся в июле по адресу: поселок Мехзавод, 1-й квартал, 39 (ЖК «Новая Самара»).

«География присутствия выбрана нами не случайно, – рассказал заместитель главного врача Клиник СамГМУ по развитию и внебюджетной деятельности Антон Багин. - Зачастую к нам поступают запросы на вызов врача на дом, которые мы в полном объеме выполнить не можем. Используя наши передовые разработки – систему дистанционного мониторинга физиологических показателей Health Check-Up, – мы имеем возможность выезжать в любой район города, где есть наши пункты. Например, из пункта в Новой Самаре можно не более чем за 30 минут доехать до микрорайона Кошелев, Мехзавода, Управленческого. Из пункта на Елизарова – в район парка Металлургов, улицы Свободы, Победы. Пункт на Седьмой просеке будет обслуживать близлежащие к Волге микрорайоны. И дальше мы будем открывать пункты по этой же логике, вплоть до 116 км, закрывая потребности удаленных районов города».

Всего в Самаре планируется открыть 10 пунктов. А к 2026 году будет открыто 25 медицинских офисов по всей Самарской области.

Фото: СамГМУ

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