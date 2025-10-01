Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время на обоих объектах завершены основные этапы строительства: возведены каркасы, крыши и стены.
В Красноярском районе до конца года откроются два новых ФАПа
В соревнованиях среди мужчин приняли участие 68 сильнейших шашистов из 24 регионов страны, среди них 13 гроссмейстеров.
Олег Дашков - призер чемпионата России по русским шашкам
Политеховцы создали прототип программы – карьерного консультанта, формирующего персональные рекомендации по запросам пользователей.
Студенты Самарского политеха разработали новый программный продукт для HR-консалтинга 
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
В первую очередь тепло подается на объекты социальной сферы, далее - в жилые дома в соответствии с графиком. 
В регионе начался отопительный сезон
Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2110 госпитализированы.
ДТП в Сызранском районе: грузовик врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2110
В рамках предложения клиенты «билайн бизнес» смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
СамГМУ и федеральный центр радиологии и онкологии ФМБА будут совместно готовить кадры для практического здравоохранения

1 октября 2025 13:49
133
СамГМУ и федеральный центр радиологии и онкологии ФМБА будут совместно готовить кадры для практического здравоохранения

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) и Федеральный научно-клинический центр радиологии и онкологии (ФНКЦРиО) ФМБА России подписали соглашение о сотрудничестве. Оно касается реализации совместных проектов по подготовке студентов, ординаторов и врачей для оказания онкологической помощи населению. Таким образом, ФНКЦРиО станет новой клинической базой для подготовки специалистов СамГМУ.

В рамках соглашения СамГМУ будет направлять в ФНКЦРиО ФМБА России ординаторов для получения новых компетенций по направлению «радиология» и «радиотерапия», а также врачей для прохождения профессиональной переподготовки. Помимо этого планируется направлять пациентов для лечения на клинических базах сторон.

Ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов отметил, что такое сотрудничество будет взаимовыгодным для каждой стороны.

«СамГМУ обладает уникальной инновационной инфраструктурой, – говорит Александр Колсанов. - Мы производим медицинские изделия, которые крайне востребованы, обладаем мощной клинической базой, научными подразделениями, где ведется разработка, и, конечно, образовательным потенциалом. Наши коллеги представляют мощнейший центр, один из ведущих в стране в области радиологии и онкологии. У них есть потребность в решении задач кадрового дефицита, где мы можем помочь. Со своей стороны мы тоже получаем очень сильную образовательную площадку для проведения образовательных мероприятий в рамках ординатуры, ДПО и профпереподготовки. Второй момент – научная составляющая, разработка совместных решений и их дальнейшего внедрения в практику. Коллеги также заинтересовались индивидуальным эндопротезированием, нашим оборудованием в области телемедицины, нейрохирургии, образовательными решениями. Поэтому я вижу перспективы трансфера разработок СамГМУ на их площадку. Ну и, конечно, это проведение различных мероприятий, научных конференций, обмен опытом. Я уверен в нашем эффективном сотрудничестве».

И.о. генерального директора ФНКЦРиО ФМБА России Андрей Белостоцкий рассказал, что перед подписанием соглашения команда центра уже неоднократно посещала клиническую базу СамГМУ и обсуждала вопросы сотрудничества.

