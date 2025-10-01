СамГМУ и федеральный центр радиологии и онкологии ФМБА будут совместно готовить кадры для практического здравоохранения

133

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) и Федеральный научно-клинический центр радиологии и онкологии (ФНКЦРиО) ФМБА России подписали соглашение о сотрудничестве. Оно касается реализации совместных проектов по подготовке студентов, ординаторов и врачей для оказания онкологической помощи населению. Таким образом, ФНКЦРиО станет новой клинической базой для подготовки специалистов СамГМУ.

В рамках соглашения СамГМУ будет направлять в ФНКЦРиО ФМБА России ординаторов для получения новых компетенций по направлению «радиология» и «радиотерапия», а также врачей для прохождения профессиональной переподготовки. Помимо этого планируется направлять пациентов для лечения на клинических базах сторон.

Ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов отметил, что такое сотрудничество будет взаимовыгодным для каждой стороны.

«СамГМУ обладает уникальной инновационной инфраструктурой, – говорит Александр Колсанов. - Мы производим медицинские изделия, которые крайне востребованы, обладаем мощной клинической базой, научными подразделениями, где ведется разработка, и, конечно, образовательным потенциалом. Наши коллеги представляют мощнейший центр, один из ведущих в стране в области радиологии и онкологии. У них есть потребность в решении задач кадрового дефицита, где мы можем помочь. Со своей стороны мы тоже получаем очень сильную образовательную площадку для проведения образовательных мероприятий в рамках ординатуры, ДПО и профпереподготовки. Второй момент – научная составляющая, разработка совместных решений и их дальнейшего внедрения в практику. Коллеги также заинтересовались индивидуальным эндопротезированием, нашим оборудованием в области телемедицины, нейрохирургии, образовательными решениями. Поэтому я вижу перспективы трансфера разработок СамГМУ на их площадку. Ну и, конечно, это проведение различных мероприятий, научных конференций, обмен опытом. Я уверен в нашем эффективном сотрудничестве».

И.о. генерального директора ФНКЦРиО ФМБА России Андрей Белостоцкий рассказал, что перед подписанием соглашения команда центра уже неоднократно посещала клиническую базу СамГМУ и обсуждала вопросы сотрудничества.