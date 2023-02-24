Самарцам рассказали, как провести выходные с пользой для здоровья

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике в г.о. Самара, заместитель главного врача Самарской городской поликлиники №14 Людмила Слепнева рассказывает:



«В выходные мы всегда стараемся встретиться с близкими, друзьями, провести время в приятной компании. И конечно, не обходится без застолий.



Провести эти дни с максимальной пользой для здоровья помогут несколько простых, но действенных правил:



Старайтесь заранее планировать свой день таким образом, чтобы в нем нашлось время для физической активности. Приглашайте близких заняться активным отдыхом! Проведя время в компании на лыжах, санках, да и просто на прогулке, вы получите заряд бодрости и положительных эмоций.



Легкая тренировка, баня (если нет противопоказаний), просмотр хорошего фильма отлично помогут расслабиться.



Если все-таки застолью быть, воздержитесь от употребления спиртных напитков. Помните: даже «малые» дозы алкоголя оказывают токсическое воздействие на организм, способствуют обострению хронических заболеваний и развитию новых. У тех, кто употребляет спиртное, может проявиться целый ряд неприятных, а подчас и тяжелых последствий, включая авитаминоз, обезвоживание, нарушения в работе нервной, сердечно-сосудистой систем и желудочно-кишечного тракта.



Не допускайте переедания. Чувство насыщения приходит с опозданием, поэтому торопиться с едой не стоит. Если чувствуете, что уже насытились, не доедайте всю еду на тарелке.



Утром после обильного ужина сделайте легкий завтрак (каша, омлет) и выпейте чай с лимоном.



Не забывайте, что для себя и своих близких Вы единственный и неповторимый: не всегда то, что делают другие, подходит именно Вам!



Ежегодно проходите в своей поликлинике диспансеризацию, флюорографию, онкоосмотр, и тогда хорошее самочувствие и бодрое настроение будут Вашими верными спутниками».

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