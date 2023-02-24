Я нашел ошибку
Главные новости:
Ближайший домашний матч «Нова» проведет 3 марта.
ВК «Нова» в Сургуте обыграла «Газпром-Югру» со счетом - 3:0
Состояние 6 человек медики оценивают как средне тяжелое, у 2 пациентов - тяжёлое, а у одного - крайне тяжелое.
Последние данные о ДТП с автобусом на трассе Самара-Бузулук: еще один человек скончался сегодня в больнице
Советы врача-репродуктолога как сохранить репродуктивное здоровье.
Врач-репродуктолог: «Репродуктивная система мальчиков и девочек закладывается внутриутробно»
Проведя время в компании на лыжах, санках, да и просто на прогулке, вы получите заряд бодрости и положительных эмоций.
Самарцам рассказали, как провести выходные с пользой для здоровья
В региональном этапе за путевки на межрегиональный турнир боролись 362 команды.
В губернии определили победителей чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Глава Самары обратила внимание управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК на необходимость оповещения жителей о предстоящей уборке.
В Самаре проверили качество уборки снега во внутригородских районах
Для каждого здесь найдется занятие по душе.
Как пройдет празднование Масленицы на площади Куйбышева в Самаре
Объявлен желтый уровень опасности.
Завтра днем местами в Самарской области ожидается сильный ветер
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.71
-0.15
EUR 79.57
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области родные бойцов вновь смогли увидеть близких благодаря телемосту
На плщади Куйбышева в Самаре проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества»
Студенты Самарской области приняли участие в  VIII Российско-Китайском молодёжном форуме «Волга – Янцзы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцам рассказали, как провести выходные с пользой для здоровья

24 февраля 2023 21:51
144
Проведя время в компании на лыжах, санках, да и просто на прогулке, вы получите заряд бодрости и положительных эмоций.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике в г.о. Самара, заместитель главного врача Самарской городской поликлиники №14 Людмила Слепнева рассказывает:

«В выходные мы всегда стараемся встретиться с близкими, друзьями, провести время в приятной компании. И конечно, не обходится без застолий.

Провести эти дни с максимальной пользой для здоровья помогут несколько простых, но действенных правил:

Старайтесь заранее планировать свой день таким образом, чтобы в нем нашлось время для физической активности. Приглашайте близких заняться активным отдыхом! Проведя время в компании на лыжах, санках, да и просто на прогулке, вы получите заряд бодрости и положительных эмоций.

Легкая тренировка, баня (если нет противопоказаний), просмотр хорошего фильма отлично помогут расслабиться.

 Если все-таки застолью быть, воздержитесь от употребления спиртных напитков. Помните: даже «малые» дозы алкоголя оказывают токсическое воздействие на организм, способствуют обострению хронических заболеваний и развитию новых. У тех, кто употребляет спиртное, может проявиться целый ряд неприятных, а подчас и тяжелых последствий, включая авитаминоз, обезвоживание, нарушения в работе нервной, сердечно-сосудистой систем и желудочно-кишечного тракта.

Не допускайте переедания. Чувство насыщения приходит с опозданием, поэтому торопиться с едой не стоит. Если чувствуете, что уже насытились, не доедайте всю еду на тарелке.

 Утром после обильного ужина сделайте легкий завтрак (каша, омлет) и выпейте чай с лимоном.

Не забывайте, что для себя и своих близких Вы единственный и неповторимый: не всегда то, что делают другие, подходит именно Вам!

Ежегодно проходите в своей поликлинике диспансеризацию, флюорографию, онкоосмотр, и тогда хорошее самочувствие и бодрое настроение будут Вашими верными спутниками».

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Советы врача-репродуктолога как сохранить репродуктивное здоровье.
24 февраля 2023  22:01
Врач-репродуктолог: «Репродуктивная система мальчиков и девочек закладывается внутриутробно»
124
Проведя время в компании на лыжах, санках, да и просто на прогулке, вы получите заряд бодрости и положительных эмоций.
24 февраля 2023  21:51
Самарцам рассказали, как провести выходные с пользой для здоровья
144
Регулярные профосмотры способствуют раннему выявлению факторов риска бесплодия.
24 февраля 2023  15:14
Пациенты городской поликлиники №13 Самары приняли участие в профилактической акции — Дне мужского здоровья
355
Состояние 3 пациентов оценивается как крайне тяжёлое, 5 пациентов — тяжёлое, 2 — средней степени тяжести. 
23 февраля 2023  19:09
Армен Бенян лично осмотрел пострадавших в ДТП в Нефтегорском районе
708
Прежде чем съесть лишний блинчик, стоит выпить стакан воды, возможно, чувство голода пройдет.
23 февраля 2023  15:30
Любовь Дроздова: риск обострения хронических заболеваний после праздничного застолья увеличивается на 30%
596
Врачи напоминают самарцам о тяжелых последствиях ДТП при превышении скоростного режима
23 февраля 2023  13:29
Врачи напоминают самарцам о тяжелых последствиях ДТП при превышении скоростного режима
512
Среди основных травм при ДТП выделяют повреждение головы, таза и тазовых органов, позвоночника, длинных трубчатых костей.
22 февраля 2023  16:48
Медработники СО напоминают: для сохранения жизни важно строго соблюдать правила дорожного движения
598
Для приема больных с признаками вирусных инфекций будут работать отдельно выделенные кабинеты – фильтры.
22 февраля 2023  16:14
В минздраве СО рассказали о работе медучреждений в период продолжительных выходных
627
В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику.
22 февраля 2023  10:05
В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику
688
Клиника пластической хирургии: показания к пластическим процедурам и основные преимущества
22 февраля 2023  08:47
Клиника пластической хирургии: показания к пластическим процедурам и основные преимущества
346
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
4792
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
16394
Весь список
В центре внимания
Родные бойцов, рассказывая небольшие новости из дома, желали ребятам здоровья и скорейшего возвращения домой – с победой.  
23 февраля 2023  15:40
В Самарской области родные бойцов вновь смогли увидеть близких благодаря телемосту
493
В муниципальных ДК Самары пройдут интерактивные программы, посвященные Масленице
23 февраля 2023  13:56
В муниципальных ДК Самары пройдут интерактивные программы, посвященные Масленице
812
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня защитника Отечества
23 февраля 2023  10:20
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня защитника Отечества
475
Накануне Дня защитника Отечества, Самарская область вместе со всей страной присоединилась к масштабной всероссийской акции «Слава защитникам Отечества».
22 февраля 2023  21:01
Более 10 тысяч самарцев приняли участие в митинге-концерте «Слава защитникам Отечества»
610
В историческом центре Самары в связи со строительством метрополитена вводится временное ограничение движения транспорта
22 февраля 2023  13:46
В историческом центре Самары вводится временное ограничение движения транспорта
3231
Весь список