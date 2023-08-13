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Самарскую область посетил министр здравоохранения Республики Алтай Валерий Елыкомов

13 августа 2023 14:20
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Программа двухдневного визита включала посещение лечебных учреждений региона и Самарского государственного медицинского университета.

Самарскую область посетил министр здравоохранения Республики Алтай Валерий Елыкомов. Программа двухдневного визита включала посещение лечебных учреждений региона и Самарского государственного медицинского университета.

 Совместно с заместителями министра здравоохранения Самарской области Денисом Бутолиным и Павлом Золотаревым Валерий Елыкомов побывал в Институте инновационного развития, Центре серийного производства и Клиниках СамГМУ, а также ознакомился с передовыми практиками организации регионального здравоохранения, посетив Самарскую областную детскую инфекционную больницу, онкологический диспансер, больницу им. В. Д. Середавина и Красноярскую центральную районную больницу.

С руководителем ведомства встретился министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

 «Я восхищен технологиями и подходами к организации лечебного процесса, которые увидел в тех учреждениях, которые мне удалось посетить, — отметил Валерий Елыкомов. — Между университетом и медицинскими организациями выстроена система тесных взаимоотношений. Как заведующий кафедрой терапии и общей врачебной практики Алтайского медицинского университета, я прекрасно понимаю: специалисту нужна школа, где "учат стены" — организация, имеющая свои наработки, традиции, имидж руководителя, который мыслит на несколько шагов вперед. В самарских учреждениях все это есть. Самара — один из лидеров в развитии здравоохранения и внедрении новых технологий».

 В больнице имени В.Д. Середавина министр ознакомился с работой областного центра нефрологии и диализа. В этом подразделении пациенты с нефрологическими заболеваниями проходят заместительную почечную терапию методами диализа и трансплантации почек. Применение инструментов дистанционного отслеживания показателей состояния здоровья позволяет оказывать помощь не только в условиях круглосуточного стационара, но и на дому.

 «Для повышения качества диагностики нефрологических заболеваний, мы проводим большую работу с терапевтами в поликлиниках. Выработан алгоритм, способствующий своевременному обнаружению патологии», — рассказал руководитель центра Альберт Навасардян.

В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере министр здравоохранения Республики Алтай отметил высокий уровень материально-технической оснащенности и кадровой обеспеченности учреждения.

 «Самарский онкодиспансер — очень современное учреждение, которое показывает прекрасные результаты. Около 700 коек с полным набором всего необходимого для оказания онкологической помощи — это впечатляет, — отметил Валерий Елыкомов. — Дорогостоящие диагностика и оборудование, комфортное пребывание больных, всевозможные медицинские технологии сконцентрированы здесь».

Также министр посетил новый корпус Самарской областной детской инфекционной больницы на улице Шверника, который в июне этого года торжественно открыли министр здравоохранения России Михаила Мурашко и губернатор Дмитрий Азаров.

В здании круглосуточно оказывается экстренная и неотложная медицинская помощь детям до 18 лет с инфекционными заболеваниями. Площадь нового корпуса составляет более 9,6 тыс. кв. м. На 1 этаже располагается приемный покой, реанимационное отделение, на 2, 3, 4 этажах – лечебные отделения. Есть лабораторный комплекс, больница оснащена всем необходимым современным оборудованием – диагностическим, реанимационным, интенсивной терапии.

В завершение визита министр посетил Красноярскую центральную районную больницу, где ознакомился с работой нового приемно-диагностического отделения.

Напомним, новые условия для оказания экстренной и неотложной, а также плановой консультативной медицинской помощи созданы в четырех муниципальных районах Самарской области — Сергиевском, Кинель-Черкасском, Красноярском и Похвистневском, — благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Проект совмещает функции приемного отделения стационара, отделения скорой помощи — круглосуточно работают противошоковая палата и операционная для оказания помощи по экстренным и неотложным показаниям, — а также амбулаторного подразделения, где ведут консультативный прием узкие специалисты, проводятся скрининговые исследования в рамках диспансеризации.

 

Фото:   минздрав СО

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