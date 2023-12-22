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Самарский врач травматолог-ортопед: избыточная масса тела у детей может привести к ортопедическим проблемам

22 декабря 2023 15:08
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Проблемы, возникающие из-за ожирения у детей, могут сохраняться на протяжении всей жизни.

Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на кости, суставы и мышцы. Это может привести к развитию ассоциированных с ожирением состояний — таких, как сколиоз, боли в спине, артрит и другие проблемы опорно-двигательной системы.

Об этом рассказывает главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области, врач травматолог-ортопед Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Павел Рыжов:

"При ожирении детский скелет может страдать из-за нарушения роста костной ткани из-за избыточной массы тела. Излишки жировой ткани оказывают лишнее давление на зоны роста, что может привести к нарушению правильного формирования и развития костей. Это серьезная проблема, требующая особого внимания со стороны родителей и врачей.

Ожирение у ребенка может привести к:
эпифизеолизу бедренной кости - это состояние, связанное с зоной роста, возникает, когда шейка бедра смещается вверх и вперед относительно эпифиза бедра.
болезнь Легга-Кальве-Пертеса - идиопатическая форма ишемического некроза головки бедренной кости у детей.
 болезнь Блаунта - искривление ног из-за аномального роста костной пластинки. Ортез на ногу может решить проблему, но в некоторых случаях для исправления этого дефекта требуется ортопедическая операция.
плоскостопие, вальгусная деформация стопы, сколиоз и другие.

В большинстве случаев для лечения таких состояний используются сложные многокомпонентные реконструктивные хирургические вмешательства, направленные на формирование правильных анатомических взаимоотношений в суставе, а зачастую приводится замена сустава в юношеском или взрослом возрасте.

Проблемы, возникающие из-за ожирения у детей, могут сохраняться на протяжении всей жизни. Поэтому очень важно предпринимать меры по профилактике и лечению данного состояния.

Важен баланс между контролем веса и обеспечением детского организма необходимыми питательными веществами для его здоровья и роста.

Среди ключевых аспектов поддержания здорового образа жизни для детей с избыточным весом следует выделить:
 - Здоровое питание.
- Важно обогатить рацион питания детей полезными продуктами — такими, как фрукты, овощи, цельные злаки и белки низкого содержания жира. Избегайте излишества быстрых углеводов, жиров и сахаров.
- Физическая активность. Поддерживайте регулярные занятия физической активностью для детей — такие, как прогулки, игры на свежем воздухе, занятия спортом или умеренные физические упражнения.
 - Медицинское наблюдение. Обратитесь к врачу для разработки индивидуальной программы лечения или коррекции веса, которая будет учитывать потребности вашего ребенка и обеспечит достаточный прирост веса и здоровый рост при снижении избыточного веса.

Скорректируйте образ жизни, питание и физическую активность ребенка. Это поможет ему оставаться здоровым".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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