Самарский врач-пульмонолог - о необходимости своевременного обращения за медпомощью

Главный внештатный детский специалист пульмонолог министерства здравоохранения Самарской области, заведующий пульмонологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В Д. Середавина Борис Стрепнев:
«При классическом течении пневмонии у пациентов отмечается повышение температуры тела, интоксикация, продуктивный кашель и слабость. Возбудителями являются стафилококки, стрептококки, пневмококки.
В настоящее время все чаще в роли возбудителя выступают нетипичные инфекционные агенты: микоплазма, хламидии и другие.
Заболевание в этом случае может протекать по-иному - вяло и без ярко выраженных симптомов. И в этом заключается опасность.
Родители не всегда своевременно замечают начало болезни. При этом самолечение и прием антибиотиков "на всякий случай" наносят значительный вред здоровью ребенка.
Дети, которые поступают в стационар, обычно находятся в удовлетворительном состоянии или имеют среднюю тяжесть, но с более выраженным обструктивным синдромом. Однако есть пациенты и в тяжелом состоянии с:
- плевритом
- нарушением проходимости бронхов
- с выраженной одышкой и интоксикацией
- атипичным течением болезни, вызванной микоплазмой и хламидиями.
Уважаемые родители, при появлении первых симптомов болезни у ребенка - кашля, слабости, повышения температуры - обязательно обратитесь к врачу-педиатру в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС.
При плохом самочувствии и высокой температуре вызовите врача на дом. Своевременное обращение за медицинской помощью поможет не упустить возможное начало пневмонии.
Специалисты поликлиники следят за динамикой заболевания, корректируют лечение, направляют пациента на обследования и при необходимости на госпитализацию.
Юные пациенты с заболеваниями дыхательной системы сложнее переносят пневмонию.
Чтобы ребенок реже болел ОРВИ, соблюдайте обычные меры профилактики:
- сбалансированное питание
- полноценный сон
- закаливание организма
- прием витаминов и иммунопрофилактика.
Главная защита - вакцинация против гриппа и от пневмококковой инфекции, которая предусмотрена в Национальном календаре профилактических прививок».
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