Самарский врач-психиатр рассказал о профилактике и доступных методах лечения болезни Альцгеймера

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21 сентября - Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера.



О факторах риска, профилактике и доступных методах лечения болезни Альцгеймера рассказал главный внештатный специалист психиатр министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Михаил Шейфер:



«Болезнь Альцгеймера – это заболевание, которое вызывает дегенерацию клеток в головном мозге. Оно характеризуется неуклонным нарастанием расстройств памяти и высших мозговых функций, является причиной деменции.



Заболевание начинается незаметно, но неуклонно прогрессирует и формирует характерный комплекс нейропатологических, нейровизуальных и биохимических признаков.



В настоящее время нет лекарства от этой болезни, хотя существуют доступные методы лечения, которые облегчают симптомы и несколько замедляют развитие заболевания.



Ранняя стадия болезни часто остаётся незамеченной. Появившиеся симптомы пациенты и их близкие считают проявлениями возрастных изменений.



На что стоит обратить внимание?

снижение памяти на текущие события, трудности в нахождении слов, припоминании имён

трудно сконцентрироваться во время разговора, чтения, просмотра фильма

затруднения в ориентации в знакомой местности

тревожно-депрессивные переживания, волнение значительно ухудшает память и внимание

личностные изменения – появляется склонность к подозрениям и конфликтам.



Именно на этой стадии очень важным является профилактика симптомов заболевания. Для этого следует обратиться к врачу-психиатру.



По мере прогрессирования болезни Альцгеймера симптомы становятся более явными, появляются трудности в повседневной жизни - формируется синдром деменции.



На поздней стадии болезни Альцгеймера человек полностью беспомощен.

Характерно:

потеря ориентации в месте и времени

апатия и безучастность

бесцельная двигательная активность (ходит из угла в угол,перекладывает вещи)

с трудом узнает близких

возможны вспышки речевой и физической агрессии

не может самостоятельно пользоваться простыми бытовыми предметами, одеться, поесть.



Факторы риска развития болезни Альцгеймера:

пожилой и старческий возраст

болезнь Альцгеймера у кого-то из родственников

наличие АроЕ4 генотипа.



Также имеют значение:

черепно-мозговые травмы в прошлом

заболевания щитовидной железы в анамнезе

поздний возраст матери при рождении ребёнка

предшествующие депрессивные эпизоды

низкий уровень образования

неконтролируемая артериальная гипертония в зрелом возрасте

сахарный диабет

гиперлипидемия

избыточный вес

гиподинамия

низкая интеллектуальная активность.



Для профилактики болезни Альцгеймера важно, чтобы пожилой человек общался, работал по мере сил, занимался любимым делом. Для сохранения памяти необходимы полноценный сон и двигательная активность - посильная физкультура, прогулки на свежем воздухе. Именно они создают условия для поддержания нейронного резерва и противодействуют прогрессированию деменции».

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