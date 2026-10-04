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В Совфеде сообщили о рассылках мошенников о якобы перерасчете пенсий от имени СФ

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В Совфеде сообщили о рассылках мошенников о якобы перерасчете пенсий от имени СФ

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения якобы от Социального фонда (СФ) о перерасчете пенсии. Получателей пытаются перевести на сторонние сайты, где у них могут выманить данные банковских карт или учетных записей. Об этом 4 октября рассказал сенатор Артем Шейкин.

«Сообщение от имени Социального фонда может выглядеть как обычное уведомление: обращение рассмотрено, размер пенсии изменился, а итоговую сумму предлагается посмотреть по ссылке. Никаких угроз или требований срочно перевести деньги. Именно такой спокойный официальный тон, как показывает практика, способен сделать мошенническое сообщение убедительным», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам сенатора, злоумышленники рассчитывают на желание получателя узнать новый размер выплаты. При этом конкретную сумму в сообщении не указывают, предлагая перейти по ссылке. На сторонней странице пользователя могут попросить заполнить форму, указать реквизиты банковской карты или пройти авторизацию.

Шейкин предупредил, что передача пароля и кода подтверждения от «Госуслуг» также может привести к потере доступа к учетной записи. Он подчеркнул, что наличие названия государственного ведомства и обращения по имени еще не свидетельствует о подлинности сообщения.

«Человек действительно мог обращаться за перерасчетом, но проверять результат следует через самостоятельно открытый официальный сервис», — подчеркнул сенатор.

Для проверки информации о выплатах он рекомендовал самостоятельно зайти на «Госуслуги» привычным способом либо связаться с Социальным фондом через контакты, найденные на его официальном ресурсе. Передавать отправителям сообщений пароли, коды из СМС и реквизиты банковских карт не следует, пишут "Известия".

 

Теги: Мошенники

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