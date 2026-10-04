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«Октоберфест» побил рекорд посещаемости

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«Октоберфест» побил рекорд посещаемости

Крупнейший в мире фестиваль пива «Октоберфест» собрал в 2026 году рекордное число посетителей — около 7,4 млн. Об этом сообщил мюнхенский департамент труда и экономики.

«Октоберфест» в 2026 году стал самым посещаемым в своей истории», — говорится в сообщении.

В прошлом году праздник посетили 6,5 млн гостей, а в 2024-м — 6,7 млн. Потребление пива выросло на 2,7%, до 6,7 млн л.

«Октоберфест» прошел с 19 сентября до 4 октября на лугу Терезиенвизе в Мюнхене. В этом году средняя цена литровой кружки пива достигла €15,61 — на 2,38% дороже, чем годом ранее.

История «Октоберфеста» началась в 1810 году со свадебных торжеств в честь баварского кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Праздник понравился горожанам настолько, что его решили повторять ежегодно. Не проводили фестиваль только во время войн и пандемии COVID-19, пишет Газета. 

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