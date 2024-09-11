Самарский врач-психиатр-нарколог объясняет, почему стоит совсем отказаться от алкоголя

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Почему стоит совсем отказаться от алкоголя, и как организована служба помощи пациентам с алкогольными расстройствами рассказывает главный внештатный специалист по психиатрии-наркологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Щербань:



"Злоупотребление алкоголем - это одна из основных причин низкой продолжительности жизни. Считается, что каждая пятая смерть в стране связана с употреблением алкоголя.



В Самарской области в 2023 году было зарегистрировано 11743 пациентов с алкоголизмом и алкогольными психозами, а также 3277 пациентов с пагубным употреблением алкоголя. Это составляет примерно 0,5% населения региона.



Вместе с тем одной из проблем является наличие лиц, имеющих проблемы с алкоголем и не обращающихся за помощью к наркологам. Для решения этой ситуации реализуется комплекс мероприятий по улучшению взаимодействия с первичным звеном здравоохранения, направленный на диагностику алкогольных расстройств на ранних стадиях развития, а также на повышение мотивации пациентов на обращение к специалистам.



Квалифицированную помощь лицам, страдающим заболеваниями, связанными с потреблением алкоголя можно получить в следующих учреждениях:

Самарский областной клинический наркологический диспансер

Тольяттинский наркологический диспансер

Сызранский наркологический диспансер

А также в 31-м наркологическом кабинете в центральных городских и районных больницах региона.



Напомню, этанол – это токсичное вещество, по сути яд. Проникая в организм человека он уничтожает клетки головного мозга, сердца, печени, где перерабатывается этот алкоголь. Безопасной доли алкоголя не существует. При первом же глотке уже через 5 минут этанол всасывается в кровь из желудочно-кишечного тракта. И через несколько минут каждый орган получает дозу алкоголя.



Любое употребление алкогольных напитков наносит вред организму человека. Продукты полураспада этанола в процессе его переработки и выведения оказывают токсическое влияние на все органы и системы организма человека в целом".

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