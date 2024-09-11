Самарский врач-психиатр-нарколог объясняет, почему стоит совсем отказаться от алкоголя

Я нашел ошибку
Главные новости:
17 сентября между Самарой и Брестом, которые в 2022 году стали городами-побратимами, будет организован Международный телемост «В единстве наша сила!».
Между городами-побратимами Самарой и Брестом организуют Международный телемост
Подать заявку нужно до 2 октября.
Студента года: студенческий Конкурс Самарской области стартует сегодня
Основная цель каждого из этих центров — содействие развитию естественных и технических дисциплин, предоставляя учащимся возможность расширять свои знания и осваивать новые техн
В Шигонском районе «Точки роста» в трех учебных заведениях
Цель – популяризация санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни.
Жителей губернии приглашают принять участие во Всероссийском «Диктанте здоровья»
Ярмарка проходит одновременно в 15 субъектах РФ и будет оформлена в едином узнаваемом фольклорном стиле.
Самарская область присоединилась к единой «Всероссийской ярмарке»
Цель – популяризация санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни.
Жителей региона приглашают принять участие во Всероссийском «Диктанте здоровья»
В завершении традиционно проведен личный прием осужденных.
В ИК №3 прошло выездное мероприятие
Офисы службы занятости стали узнаваемыми и более удобными.
Благодаря нацпроекту свыше 30 офисов региональных центров занятости стали комфортнее
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.11
0.72
EUR 100.5
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Заключительную пешеходную экскурсию сезона проведет Музей Эльдара Рязанова в Самаре
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 12-15 сентября
Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию по городу «Модерн на самарских улицах»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач-психиатр-нарколог объясняет, почему стоит совсем отказаться от алкоголя

11 сентября 2024 14:56
162
Злоупотребление алкоголем - это одна из основных причин низкой продолжительности жизни.

Почему стоит совсем отказаться от алкоголя, и как организована служба помощи пациентам с алкогольными расстройствами рассказывает главный внештатный специалист по психиатрии-наркологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Щербань:

"Злоупотребление алкоголем - это одна из основных причин низкой продолжительности жизни. Считается, что каждая пятая смерть в стране связана с употреблением алкоголя.

В Самарской области в 2023 году было зарегистрировано 11743 пациентов с алкоголизмом и алкогольными психозами, а также 3277 пациентов с пагубным употреблением алкоголя. Это составляет примерно 0,5% населения региона.

Вместе с тем одной из проблем является наличие лиц, имеющих проблемы с алкоголем и не обращающихся за помощью к наркологам. Для решения этой ситуации реализуется комплекс мероприятий по улучшению взаимодействия с первичным звеном здравоохранения, направленный на диагностику алкогольных расстройств на ранних стадиях развития, а также на повышение мотивации пациентов на обращение к специалистам.

Квалифицированную помощь лицам, страдающим заболеваниями, связанными с потреблением алкоголя можно получить в следующих учреждениях:
Самарский областной клинический наркологический диспансер
Тольяттинский наркологический диспансер
Сызранский наркологический диспансер
А также в 31-м наркологическом кабинете в центральных городских и районных больницах региона.

Напомню, этанол – это токсичное вещество, по сути яд. Проникая в организм человека он уничтожает клетки головного мозга, сердца, печени, где перерабатывается этот алкоголь. Безопасной доли алкоголя не существует. При первом же глотке уже через 5 минут этанол всасывается в кровь из желудочно-кишечного тракта. И через несколько минут каждый орган получает дозу алкоголя.

Любое употребление алкогольных напитков наносит вред организму человека. Продукты полураспада этанола в процессе его переработки и выведения оказывают токсическое влияние на все органы и системы организма человека в целом".

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вакцинация защищает детей и жителей из групп риска от развития пневмонии.
10 сентября 2024, 18:43
Более 40 тысяч жителей региона прошли иммунизацию от пневмококковой инфекции
Вакцинация защищает детей и жителей из групп риска от развития пневмонии. Здравоохранение
520
Исследования на новом оборудовании проходят прикрепленные к поликлинике пациенты – порядка 80 человек в день.
10 сентября 2024, 16:12
Специалисты Самарской поликлиники №1 проводят рентгенологические исследования на новом оборудовании
Исследования на новом оборудовании проходят прикрепленные к поликлинике пациенты – порядка 80 человек в день. Здравоохранение
565
Продолжительность жизни при систематическом потреблении спиртных напитков сокращается в среднем на 15–20 лет.
10 сентября 2024, 15:57
Минздрав СО: около 200 заболеваний и различных нарушений здоровья ассоциированы с употреблением алкоголя
Продолжительность жизни при систематическом потреблении спиртных напитков сокращается в среднем на 15–20 лет. Здравоохранение
597
Здравоохранение
Злоупотребление алкоголем - это одна из основных причин низкой продолжительности жизни.
11 сентября 2024  14:56
Самарский врач-психиатр-нарколог объясняет, почему стоит совсем отказаться от алкоголя
162
Жителей Самарской области приглашают принять участие во Всероссийском «Диктанте здоровья»
11 сентября 2024  14:04
Жителей Самарской области приглашают принять участие во Всероссийском «Диктанте здоровья»
189
Лук способен нейтрализовать некоторое количество вирусов и бактерий в тканях, но полного обеззараживание не происходит.
10 сентября 2024  19:37
Врач: половина луковицы в день поможет в профилактике ОРВИ
438
Вакцинация защищает детей и жителей из групп риска от развития пневмонии.
10 сентября 2024  18:43
Более 40 тысяч жителей региона прошли иммунизацию от пневмококковой инфекции
524
Исследования на новом оборудовании проходят прикрепленные к поликлинике пациенты – порядка 80 человек в день.
10 сентября 2024  16:12
Специалисты Самарской поликлиники №1 проводят рентгенологические исследования на новом оборудовании
567
Продолжительность жизни при систематическом потреблении спиртных напитков сокращается в среднем на 15–20 лет.
10 сентября 2024  15:57
Минздрав СО: около 200 заболеваний и различных нарушений здоровья ассоциированы с употреблением алкоголя
599
Ольга Гальцова отметила, что заключение соглашения - это «сверка часов» двух государственных структур на новом историческом этапе в развитии Самарской области.
10 сентября 2024  14:58
Ольга Гальцова и Армен Бенян подписали соглашение о взаимодействии в сфере здравоохранения
508
Благодаря современному оборудованию повышается качество медицинской реабилитации для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, после перенесённых инсультов, инфаркта миокарда, стентирования, а также травм и операций на позвоночник.
10 сентября 2024  14:43
Городской амбулаторный центр медицинской реабилитации оснастили современной медтехникой
531
В Клиниках СамГМУ восстановили ключицу ребенку с редкой врожденной патологией
10 сентября 2024  09:55
В Клиниках СамГМУ восстановили ключицу ребенку с редкой врожденной патологией
368
Такая простая процедура может испортить волосы и серьезно навредить здоровью.
9 сентября 2024  14:58
Дерматолог рассказала о вреде красок для волос
639
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
1942
Весь список
В центре внимания
Жители областной столицы могут принять участие в опросе, посвященном инвестиционной привлекательности Самары
11 сентября 2024  13:08
Жители областной столицы могут принять участие в опросе, посвященном инвестиционной привлекательности Самары
219
Креативный бизнес и ремесленники Самарской области примут участие в конкурсе «Мастер года − 2024»
11 сентября 2024  11:11
Креативный бизнес и ремесленники Самарской области примут участие в конкурсе «Мастер года − 2024»
483
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
11 сентября 2024  09:59
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
245
Назван новый мусорный оператор Самарской области
10 сентября 2024  12:58
Назван новый мусорный оператор Самарской области
481
Молодежь Самарской области может стать участником Всероссийского проекта
10 сентября 2024  11:52
Молодежь Самарской области может стать участником Всероссийского проекта
363
Весь список