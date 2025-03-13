Самарский врач - инфекционист рассказала важные факты, которые необходимо знать каждому о гепатите С

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Заведующая отделением Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД, врач - инфекционист Галина Вертоградова:



«В России до 40 % пациентов с ВИЧ имеют гепатит С. Заболеваемость вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией оказывают взаимное неблагоприятное воздействие на организм. ВИЧ-инфекция провоцирует быстрое прогрессирование фиброза печени, а гепатит С способствует более быстрому развитию ВИЧ-инфекции.



При вирусном гепатите С поражаются клетки и происходит воспалительный процесс. Специфические симптомы, которые характерны при заболевании могут отсутствовать долгое время.



Существует несколько мифов о гепатите С:



Гепатит С не лечится.

Существуют эффективные доступные препараты, которые купируют заболевание.



Гепатит С не опасен.

Исходом гепатита С являются такие грозные осложнения, как цирроз и рак печени, которые могут привести к летальному исходу.



Гепатит С возникает только у людей, которые употребляют инъекционных наркотики.

Инфицирование возможно при нанесении татуировок, проведения косметологических процедур, маникюра, если в салоне используются нестерильные иглы и другие инструменты. Реже заражение происходит половым путем и от матери к ребенку во время беременности или родов.



«Я вылечился от гепатита С, повторно не заражусь»

Повторные заражения возможны при сохраняющихся рисках.



В качестве профилактики необходимо использовать барьерные средства контрацепции при половых контактах, перед планированием беременности пройти профилактический осмотр и сдать анализы, а также обращаться в проверенные организации, которые используют только стерильные инструменты. Берегите своё здоровье."

Фото: минздрав СО