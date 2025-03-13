Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе встречи руководитель ведомства рассказал об итогах реализации национального проекта "Здравоохранение" и ответил на вопросы студентов, отметив важность их будущего вклада в развитие здравоохранения региона.
Андрей Орлов обсудил со студентами медуниверситета развитие системы здравоохранения региона
Впереди – остальные матчи группового этапа.
«Кубок защитников Отечества»: сборная Самарской области по следж-хоккею стартовала с крупной победы - 10:0
40-летний мужчина страдал сердечной недостаточностью и нуждался в пересадке сердца.
Австралиец прожил более 100 дней с искусственным сердцем, которое полностью заменило настоящее
По заявлению тольятинца о ненадлежащем обращении с животным, которое, возможно, стало причиной его гибели, полицейскими проводятся проверочные мероприятия.
Полицейские Тольятти проверяют сведения о жестоком убийстве собаки
В Самаре росгвардейские спецназовцы определили лучших стрелков.
В Управлении Росгвардии по Самарской области завершился чемпионат по служебно-боевой стрельбе
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 14 марта местами в Самарской области ожидается туман, днем - усиление ветра
Существует несколько мифов о гепатите С.
Самарский врач - инфекционист рассказала важные факты, которые необходимо знать каждому о гепатите С
Ориентировочное время восстановления теплоснабжения потребителей 20.00 13.03.2025.
В Самаре на улице Вольской без тепла остались 77 многоквартирных жилых домов
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.62
0.05
EUR 93.97
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток с самарскими фотографами
В Самаре пройдет арт-лекция "Художники запасной столицы"
Самарцам расскажут о возникновении славянской письменности
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач - инфекционист рассказала важные факты, которые необходимо знать каждому о гепатите С

13 марта 2025 14:53
129
Существует несколько мифов о гепатите С.

Заведующая отделением Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД, врач - инфекционист Галина Вертоградова:

«В России до 40 % пациентов с ВИЧ имеют гепатит С. Заболеваемость вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией оказывают взаимное неблагоприятное воздействие на организм. ВИЧ-инфекция провоцирует быстрое прогрессирование фиброза печени, а гепатит С способствует более быстрому развитию ВИЧ-инфекции.

При вирусном гепатите С поражаются клетки и происходит воспалительный процесс. Специфические симптомы, которые характерны при заболевании могут отсутствовать долгое время.

Существует несколько мифов о гепатите С:

Гепатит С не лечится.
Существуют эффективные доступные препараты, которые купируют заболевание.

Гепатит С не опасен.
Исходом гепатита С являются такие грозные осложнения, как цирроз и рак печени, которые могут привести к летальному исходу.

Гепатит С возникает только у людей, которые употребляют инъекционных наркотики.
Инфицирование возможно при нанесении татуировок, проведения косметологических процедур, маникюра, если в салоне используются нестерильные иглы и другие инструменты. Реже заражение происходит половым путем и от матери к ребенку во время беременности или родов.

«Я вылечился от гепатита С, повторно не заражусь»
Повторные заражения возможны при сохраняющихся рисках.

В качестве профилактики необходимо использовать барьерные средства контрацепции при половых контактах, перед планированием беременности пройти профилактический осмотр и сдать анализы, а также обращаться в проверенные организации, которые используют только стерильные инструменты. Берегите своё здоровье."

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ходе встречи руководитель ведомства рассказал об итогах реализации национального проекта "Здравоохранение" и ответил на вопросы студентов, отметив важность их будущего вклада в развитие здравоохранения региона.
13 марта 2025, 16:18
Андрей Орлов обсудил со студентами медуниверситета развитие системы здравоохранения региона
В ходе встречи руководитель ведомства рассказал об итогах реализации национального проекта "Здравоохранение" и ответил на вопросы студентов, отметив... Здравоохранение
24
За это время центр стал ключевым звеном в системе оказания помощи пациентам с хроническими гепатитами В, С и Дельта.
12 марта 2025, 21:52
С марта 2023 года на базе Самарской городской больницы №10 работает областной гепатологический центр
За это время центр стал ключевым звеном в системе оказания помощи пациентам с хроническими гепатитами В, С и Дельта. Общество
387
Молодые специалисты продемонстрировали практические навыки и прошли компьютерное тестирование.
11 марта 2025, 16:59
Студенты Самарского медколледжа им. Н. Ляпиной вошли в пятерку лучших студентов ПФО
Молодые специалисты продемонстрировали практические навыки и прошли компьютерное тестирование. Образование
576
Здравоохранение
В ходе встречи руководитель ведомства рассказал об итогах реализации национального проекта
13 марта 2025  16:18
Андрей Орлов обсудил со студентами медуниверситета развитие системы здравоохранения региона
24
Существует несколько мифов о гепатите С.
13 марта 2025  14:53
Самарский врач - инфекционист рассказала важные факты, которые необходимо знать каждому о гепатите С
129
В учреждении завершен капитальный ремонт цокольного этажа первого блока главного корпуса и поставлен новый аппарат МРТ.
11 марта 2025  17:57
В Самарском областном госпитале для ветеранов войн работает новый аппарат МРТ
712
В обновленном подразделении будут оказывать необходимую медицинскую помощь взрослому и детскому населению.
11 марта 2025  17:44
В Приволжской районной больнице продолжается капитальный ремонт
576
В Челно-Вершинской центральной районной больнице проводится  капитальный ремонт подразделений.
11 марта 2025  15:47
В Челно-Вершинском районе активно ведутся работы по модернизации медицинских учреждений
713
Самарские ученые получили патент на лазерную экспресс-диагностику пародонтита
11 марта 2025  10:10
Самарские ученые получили патент на лазерную экспресс-диагностику пародонтита
440
Первый и наиболее распространенный признак дефицита железа — это усталость.
8 марта 2025  21:32
Врач назвала указывающие на дефицит железа симптомы
1020
Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы с глаукомой.
7 марта 2025  15:58
В  больнице им. Т.И.Ерошевского прошла акция по раннему выявлению глаукомы
1219
Важно помнить: алкоголь и никотин разрушительно действуют на растущий организм будущего ребёнка, а также могут привести к печальным последствиям.
6 марта 2025  15:30
Самарский врач-акушер-гинеколог рассказала о вреде курения и приема алкоголя во время беременности
1164
Кроме того, в этом году планируется возведение нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Высотино за счет дополнительных средств, выделенных из областного бюджета.
6 марта 2025  15:15
Жители Хворостянского района будут получать медпомощь в обновлённых условиях
1082
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
10949
Весь список
В центре внимания
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
13 марта 2025  14:03
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
144
Самарская область укрепляет связи с Узбекистаном
13 марта 2025  11:39
Самарская область укрепляет связи с Узбекистаном
223
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко ответила на вопросы жителей в прямом эфире
13 марта 2025  10:08
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко ответила на вопросы жителей в прямом эфире
241
В Сызрани мужчина погиб в ДТП. Идет поиск очевидцев!
13 марта 2025  09:46
В Сызрани мужчина погиб в ДТП. Идет поиск очевидцев!
199
15 марта стартует Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!»
12 марта 2025  12:12
15 марта стартует Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!»
435
Весь список