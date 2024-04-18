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Самарский врач-трансфузиолог рассказала о пользе сдачи донорской крови

18 апреля 2024 17:11
94
После кроводачи в организме запускается ряд процессов, заставляющих активнее работать все органы и системы, выделяться ряду активных веществ и гормонов.

О пользе сдачи донорской крови рассказала заведующая отделением комплектования донорских кадров Самарской областной клинической станции переливания крови Полина Кръстева:

«Донорская сдача крови - это помощь больным людям и спасение их жизни. Регулярные кроводачи для человека тоже имеют немало пользы.

Человеческий организм обладает массой компенсаторных механизмов, которые и позволяют нам делиться кровью, не нанося себе ущерба.

После кроводачи в организме запускается ряд процессов, заставляющих активнее работать все органы и системы, выделяться ряду активных веществ и гормонов.

Происходит:

регуляция объема крови и артериального давления
запускается процесс эритропоэза (образование эритроцитов)
происходит устранение активных форм кислорода, губительно действующих на организм
снижается уровень холестерина и белков, которые ответственны за проявление воспалительных реакций в организме.

Таким образом, регулярная сдача крови и ее компонентов является профилактикой многих сердечно-сосудистых заболеваний (инсульт, инфаркт, ишемическая болезнь сердца), аутоиммунных заболеваний эндокринной системы, сахарного диабета, нейро-дегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера, Паркинсона и др.), ревматоидного артрита, онкологических заболеваний и многих других.

Организм человека обновляется естественным образом. Доноры, регулярно сдающие кровь и ее компоненты, активируют в своем организме процессы обновления и регенерации, а также защитные механизмы иммунной системы.

Любая донация является небольшим стрессом для организма, повышающим устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов.

У людей, сдающих кровь и ее компоненты, отмечается тенденция лучшей выживаемости при кровопотере в ДТП, несчастных случаях и при сложных оперативных вмешательствах. В организме стремительно запускается система кроветворения, выздоровление наступает быстрее.

Каждый раз, сдавая кровь, донор проходит бесплатное медицинское обследование: врачебную консультацию, определение показателей общеклинического анализа крови, лабораторную диагностику распространенных и опасных инфекций: ВИЧ, гепатит В и С, сифилис".

Стать донором может любой гражданин Российской Федерации, если он старше 18 лет, весом более 50 кг, а индекс массы тела не менее 18,5 и не более 40. С рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте: https://clck.ru/3A7e6t.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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