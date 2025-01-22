Самарский врач - репродуктолог назвала 7 правил профилактики неинфекционных хронических заболеваний

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Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия», кандидат медицинских наук Ирина Моисеева:



«Болезни репродуктивной сферы могут активно не проявляться, но впоследствии вызывают множество осложнений, вплоть до бесплодия. По статистике, более 50% женщин и мужчин к моменту создания семьи имеют перенесенные либо приобретённые заболевания, влияющие на фертильность пары — возможность наступления и вынашивания беременности.



Профилактика неинфекционных хронических заболеваний в области репродуктивного здоровья - одна из важных составляющих, которая затрагивает физическое и психическое благополучие человека. Неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, ожирение и некоторые виды рака — негативно влияют на репродуктивную функцию и общее здоровье.



Стоит придерживаться нескольких ключевых аспектов профилактики неинфекционных хронических заболеваний:



Придерживайтесь здорового образа жизни. Правильно питайтесь, поддерживайте физическую активность, откажитесь от употребления алкоголя и никотина.



Регулярно проходите медицинские осмотры. Профилактические обследования важны для сохранения и укрепления здоровья. Например, обследования у гинеколога и уролога помогают выявить и предотвратить возможные заболевания на ранних стадиях, связанных с гормональными изменениями.



Контролировать свой гормональный фон. Уровень гормонов влияет на репродуктивную функцию. Поэтому очень важно следить за состоянием щитовидной железы, надпочечников и половых желез.



Следите за психологическим здоровьем. Стресс и психоэмоциональные расстройства могут негативно влиять на репродуктивное здоровье. Старайтесь выполнять различные практики: медитацию и йогу.



Повышайте уровень образования и осведомлённости. Знание о репродуктивном здоровье, методах контрацепции и планирования семьи позволяет избежать нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем.



Проходите иммунизацию. Вакцинация против некоторых инфекций может предотвратить развитие рака шейки матки и других заболеваний.



Избегайте токсичных веществ. Ограничение контакта с химическими веществами и токсинами, которые могут влиять на репродуктивное здоровье, также имеет важное значение.



Помните: легче предупредить болезнь, чем ее вылечить. Каждый житель в возрасте 18-49 лет может проверить состояние своего репродуктивного здоровья. Для этого нужно просто обратиться в поликлинику по месту прикрепления страхового полиса".

Фото: минздрав СО