Самарский врач рассказал об одном из наиболее распространенных заразных кожных заболеваний

Заведующий клинико-диагностическим отделением Самарского областного кожно-венерологического диспансера Евгений Жирнов:
"Микроспория – заболевание, которое вызывается патогенным грибом Microsporum. Его еще называют «стригущий лишай».
Чаще всего заражение происходит от домашних животных (кошки, собаки) или от больного человека.
У больного животного можно обнаружить участки облысения, однако в половине случаев клинических проявлений может и не быть, а животное все же является носителем.
Распознать микроспорию достаточно просто: при заражении у пациента на коже появляются яркие округлые пятна, с «валиком» по краям, а на волосистой части головы выпадают волосы.
Как можно предупредить микроспорию?
исключить контакты с бездомными животными
после появления животного в доме обязательно пройти обследование в ветеринарной клинике
не пользоваться чужой одеждой и постельным бельем
соблюдать личную гигиену
при возникновении сыпи на коже, не занимаясь самолечением, срочно обратиться к врачу-дерматовенерологу".
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