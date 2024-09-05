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Самарский врач рассказал об одном из наиболее распространенных заразных кожных заболеваний

5 сентября 2024 16:52
139
Чаще всего заражение происходит от домашних животных (кошки, собаки) или от больного человека.

Заведующий клинико-диагностическим отделением Самарского областного кожно-венерологического диспансера Евгений Жирнов:

"Микроспория – заболевание, которое вызывается патогенным грибом Microsporum. Его еще называют «стригущий лишай».

Чаще всего заражение происходит от домашних животных (кошки, собаки) или от больного человека.

У больного животного можно обнаружить участки облысения, однако в половине случаев клинических проявлений может и не быть, а животное все же является носителем.

Распознать микроспорию достаточно просто: при заражении у пациента на коже появляются яркие округлые пятна, с «валиком» по краям, а на волосистой части головы выпадают волосы.

Как можно предупредить микроспорию?

исключить контакты с бездомными животными
 после появления животного в доме обязательно пройти обследование в ветеринарной клинике
не пользоваться чужой одеждой и постельным бельем
соблюдать личную гигиену
при возникновении сыпи на коже, не занимаясь самолечением, срочно обратиться к врачу-дерматовенерологу".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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