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Самарский врач-психиатр-нарколог: «Алкоголизм приводит к полному изменению личности»

6 декабря 2022 14:38
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Даже нерегулярное употребление спиртного вне зависимости от количества и разновидности напитков может привести к алкогольной зависимости.

Даже нерегулярное употребление спиртного вне зависимости от количества и разновидности напитков может привести к алкогольной зависимости. Об этом сообщила врач-психиатр-нарколог экспертно-методического отделения Самарского областного клинического наркологического диспансера Эмма Рогова.

Синдром зависимости — хроническое заболевание, которое развивается постепенно и постоянно прогрессирует. Болезнь опасна тем, что формируется незаметно для окружающих и самого потребителя. Выпивать «за компанию» или в одиночестве, по поводу и без повода — верный путь самоуничтожения, отмечают специалисты.

«Знакомство с алкоголем становится началом страшного пути самоуничтожения. Через 5-10 лет «бытовое пьянство» превращается в начальную стадию алкоголизма, — рассказала Эмма Рогова. — Первым признаком алкогольной зависимости является увеличение дозы спиртного. Теряется контроль над количеством выпиваемого, появляются провалы в памяти».

Именно в этот период пациенту необходима качественная наркологическая поддержка.

«Человека, злоупотребляющего алкоголем, вне зависимости от пола и возраста, можно легко распознать по лицу: покрасневшие белки глаз, одутловатость лица, тёмные круги под глазами. Очень часто такие люди выглядят гораздо старше своих лет, на лице появляются морщины, отёки, — пояснила врач. — При систематическом употреблении спиртного люди часто перестают следить за своим внешним видом. Алкоголизм приводит к полному изменению личности: люди становятся агрессивными, снижается уровень ответственности, а вместе с тем и работоспособность. Возникают изменения в психике — тяжёлая депрессия, сопровождающаяся чувством вины, страхом за здоровье и «тоской» по спиртному. Возможны галлюцинации, бредовые расстройства, эпилептические припадки и попытки суицида».

Врачи-психиатры-наркологи областного наркологического диспансера отмечают: своевременное обращение за специализированной медицинской помощью спасёт от серьёзного ущерба для здоровья и сохранит жизнь.

«Ответственность за жизнь человека, страдающего алкоголизмом, ложится на плечи родственников и близких людей, которые смогут вернуть его к полноценной и счастливой жизни. В нашем специализированном учреждении пациенты могут пройти комплексное лечение: медикаментозный и психотерапевтический курс, медицинскую реабилитацию», — резюмировала Эмма Рогова.

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Здравоохранение
Даже нерегулярное употребление спиртного вне зависимости от количества и разновидности напитков может привести к алкогольной зависимости.
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