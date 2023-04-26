Самарский врач-психиатр-нарколог: «Алкоголь угнетает нервную систему»

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Употребление спиртных напитков нарушает структуру сна: количество циклов сокращается до одного-двух, и вместе с тем снижается продолжительность восстанавливающих силы быстрых фаз. Кроме того, и в медленной фазе сон становится неглубоким. Пробуждение происходит уже через несколько часов — с чувством усталости и разбитости.



Заведующий организационно-методическим отделением Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог высшей категории, кандидат медицинских наук Сергей Царёв:



«Скорость метаболизма алкоголя такова, что после приёма спиртного в большинстве случаев этанол исчезает из крови в течение 4-5 часов сна. Снижение концентрации алкоголя в крови сопровождается так называемым «рикошетом бодрствования», который проявляется поверхностным сном с частыми пробуждениями в оставшиеся для отдыха часы. Таким образом, употребление спиртных напитков делает сон менее глубоким и длительным.



Алкоголь угнетает нервную систему. На фоне употребления этанолсодержащих напитков в организме рушится защита эритроцитов — клеток крови, которые содержат гемоглобин. По этой причине образуются сгустки, которые затрудняют циркуляцию крови в организме, и в некоторые участки головного мозга перестаёт поступать кислород.



Вместе с тем снижается уровень глюкозы в крови. Без кислорода и глюкозы нейроны мозга не могут функционировать, клетки не получают необходимого питания. Организм человека направляет весь кислород к мозгу и сердцу. При возникновении дефицита кислорода гемоглобин, проходя через лёгкие, не насыщается кислородом, потому не доставляет его к клеткам всех органов и тканей.



Вследствие этого процесса возникает гипоксия, которая приводит к необратимым повреждениям мозга или сердца. Кислородное голодание некоторые люди ошибочно принимают за расслабление. Сон становится прерывистым, и со временем развивается бессонница. Изменения структуры сна могут сохраняться длительное время, даже после прекращения приёма алкоголя».



Даже «малые» дозы алкоголя оказывают токсическое воздействие на все органы и системы, способствуют обострению хронических патологий и развитию новых. Продолжительность жизни при систематическом потреблении спиртных напитков сокращается в среднем на 15–20 лет.



Если вы или близкий вам человек столкнулись с зависимостью от употребления психоактивных веществ, как можно скорее обратитесь за консультацией к врачу-психиатру-наркологу.

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