Самарский врач-нарколог рассказал об опасности употребления любой дозы алкоголя в жару

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Главный внештатный специалист по психиатрии-наркологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Щербань:



"В условиях аномальной жары при употреблении спиртных напитков алкогольная интоксикация наступает быстрее. Это значительно ухудшает самочувствие человека и приводит к развитию острых состояний и обострению хронических заболеваний.



При употреблении токсичного вещества в жаркий период значительно повышаются риски развития инсульта и инфаркта. Это касается и тех, кто употребляет спиртное в больших дозировках, и тех, кто систематически злоупотребляет небольшим количеством алкоголя.



В процессе переработки этанола для его расщепления организму человека даже в обычных температурных условиях необходимо значительное количество воды. Этим объясняется сухость во рту и головная боль после употребления спиртного.



В жаркую погоду, когда организм теряет значительное количество воды, алкоголь не только не устраняет жажду, а наоборот - её усиливает. По этой причине ускоряется развитие обезвоживания и перегрева организма. Возникают головокружения, головные боли и обморочные состояния.



Полный отказ от употребления любого вида психоактивных веществ сохранит здоровье и жизнь".

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