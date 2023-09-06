Самарский врач напомнила о факторах риска и профилактике меланомы кожи 

Злокачественные новообразования кожи в прошлом году диагностировали у 2398 жителей региона. У более 11% выявили меланому.
«Основная опасность меланомы — ее склонность к быстрому прогрессированию и раннему метастазированию. Наиболее подвержены люди с определенным фототипом кожи: с белой кожей, светлым цветом глаз и волос. Они наиболее склонны к солнечным ожогам. Этим лицам особенно не стоит пользоваться солярием и длительно пребывать на солнце», — рассказала заведующий отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ольга Козлова.
Меланома чаще встречается у женщин — в 60% случаев.
К развитию меланомы кожи во взрослом возрасте могут привести солнечные ожоги, полученные еще в детстве.
«В группе риска развития меланомы также находятся люди с множественными родинками, особенно атипичными — необычной формы и большого диаметра. Риск возрастает с увеличением числа атипичных родинок. В этом случае защита от чрезмерного влияния солнечного излучения приобретает жизненно важное значение», — отметила Ольга Козлова.
Как предупредить заболевание?
исключить неблагоприятные ультрафиолетовые, термические, химические и другие воздействия на кожу,
носить одежду, максимально закрывающую тело от солнечных лучей,
не забывать о головных уборах,
использовать солнцезащитные средства,
избегать длительного пребывания на солнце, особенно с 11.00 до 16.00,
осуществлять самостоятельный контроль состояния кожи,
своевременно проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.
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