Самарский врач-кардиолог напомнил о правильных привычках для здоровья сердца и сосудов

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С помощью нескольких правильных привычек можно значительно снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В П.Полякова Дмитрий Дупляков:

«Следите за вашим рационом питания. Питание является одним из основных факторов риска возникновения заболеваний сердца. Старайтесь употреблять больше фруктов, овощей, злаковых продуктов. Уменьшите употребление соли и простых углеводов.

Поддерживайте здоровый вес. Помните, избыточный вес может привести к повышению кровяного давления, уровня холестерина и увеличить риск развития сердечных заболеваний. Старайтесь употреблять от 5 до 10 порций фруктов и овощей в день.

Регулярно занимайтесь физическими упражнениями. Они улучшают работу сердца и сосудов, снижают кровяное давление, нормализуют уровень холестерина в крови и стимулируют обмен веществ. Рекомендуется заниматься аэробными упражнениями — такими как ходьба, бег, плавание и велосипед.

Откажитесь от вредных привычек — курения и употребления алкоголя. Это враги для здоровья сердца и сосудов. Множество исследований показывают, что курение является одним из главных факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Алкоголь может повысить уровень кровяного давления, негативно повлиять на работу сердечной мышцы и привести к развитию многих других заболеваний.

Старайтесь вести здоровый образ жизни и придерживаться этих правильных привычек для поддержки здоровья сердца и сосудов.

Если у вас есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, проконсультируйтесь с лечащим врачом и получите рекомендации по допустимой физической активности и питанию.

И помните, никогда не поздно начать беспокоиться о здоровье своего сердца и сосудов!»

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