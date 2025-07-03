‍Самарский врач-хирург: "В летний период возрастает количество серьёзных ожоговых травм"

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по комбустиологии, заведующий ожоговым отделением Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова, врач-хирург Иосиф Новиков:



"Чаще всего именно в летний период получают ожоги, требующие неотложного медицинского лечения в стационаре и проведения хирургических вмешательств. Серьёзные ожоговые травмы приводят к нарушению общего состояния и угрожают жизни.



С чем это связано?

С приготовлением шашлыка на дачах, в зонах отдыха и даже во дворах города. Это не только самый популярный вариант времяпрепровождения в выходные и праздничные дни, но и самый травматичный. Неправильное использование легковоспламеняющейся жидкости для розжига может привести к внезапному воспламенению и ожогам. Попадания смеси на одежду или обувь достаточно для того, чтобы нанести серьёзные травмы, которые также могут привести к смерти.



Также ожоговые травмы могут быть связаны со сжиганием мусора на дачных участках с использованием легковоспламеняющихся жидкостей, в том числе и бензина.



При разведении огня необходимо придерживаться определенных правил:



перед использованием жидкости для розжига воспользоваться инструкцией

разводить огонь только в специально оборудованных местах и трезвом состоянии

не поливать воспламеняющейся жидкостью открытое или тлеющее пламя.



Все участники пикника должны знать основы первой помощи при ожоговых травмах.



Если одежда человека загорелась, необходимо остановиться на месте. Из-за резких движений пламя сильнее разгорается. Положите человека на землю и накройте плотной тканью, чтобы затушить огонь. Снимите с пострадавшего тлеющую одежду и вызовите скорую медицинскую помощь.



При получении серьёзного ожога нужно незамедлительно обратиться в больницу".

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