Самарский врач - гериатр рассказала об основных принципах правильного питания для пожилых

73

Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, главный врач Мария Дмитриева:



« Сбалансированный рацион - основа долгой и активной жизни. Готовить пищу необходимо с учетом вкуса и желания пожилого человека. Во время еды создавайте благоприятную доброжелательную атмосферу.



Основу здорового питания составляют три основных принципа:



1. Количество калорийности потребляемой пищи должно соответствовать количеству расходуемой энергии при движении в течении дня.

2. Сохранение баланса питательных веществ: белков — 15%, жиров — 30%, углеводов — 55%, суточной калорийности, витаминов и минералов.

3. Соблюдение режима питания. Принимать пищу не реже 4-5 раз в день в одно и то же время, не переедая перед сном.

Ежедневное количество принимаемой жидкости у взрослых пожилых людей составляют 30 мл. на 1 кг. массы тела или 1,5 - 2 литра в сутки.



Для поддержания правильного и сбалансированного питания в пожилом возрасте добавьте в свой рацион:



Белки. Норма потребления белков в пожилом возрасте — 1,2—1,5 г на 1 кг массы тела в сутки. Оптимальная пропорция между животными и растительными белками — 1:1. Предпочтение следует отдавать белкам рыбы и молочных продуктов, а при выборе мяса — нежирным сортам: говядина, телятина, крольчатина, индейка и курятина.



Жиры. Поступление жира с пищей в пожилом возрасте должно составлять не более 30% от общей калорийности дневного рациона. Растительное масло можно употреблять до 25—30 граммов в день - 1 столовая ложка оливкового или подсолнечного масла.



Углеводы. С возрастом ухудшается толерантность к углеводам, поэтому в рационе пожилых людей должны преобладать«сложные» углеводы и пищевые волокна — разнообразные овощи, ягоды, фрукты, каши из гречневой и овсяной купы, хлеб грубого помола. Бобовые культуры могут усилить брожение в кишечнике и вызвать вздутие живота.



Витамины и минеральные вещества. Часто в пожилом возрасте развивается дефицит витаминов С, Д, Е, фолиевой кислоты и витаминов группы В. Из минералов — дефицит кальция, магния, цинка и железа. Перечисленный дефицит вызывает ранний остеопороз, железодефицитную анемию, когнитивные нарушения, старческую астению.



Кроме того, закладывать основу здоровья костей в течении всей жизни можно благодаря кальцию и витамину D.



Кальций – главный строительный материал нашего скелета и 99% его хранится в костях.

Витамин D играет две ключевые роли: он помогает всасыванию кальция в кишечнике и обеспечивает правильное обновление и минерализацию кости.



Для снижения риска падений и переломов у пожилых людей примерно на 30% необходимо принимать витамин D в дозе 1000 – 2000 МЕ/день.



Помните: сбалансированное по количеству и качеству питания лежит в основе предупреждения преждевременного старения."

Фото: минздрав СО