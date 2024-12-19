Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятие традиционно прошло в канун профессионального праздника Дня энергетика в стенах Самарского государственного технического университета.
«Т Плюс» провела церемонию Посвящения в энергетики молодых сотрудников
Таких регионов, по словам главы государства, около 35.
Путин: для регионов с низким уровнем рождаемости создадут программу поддержки
Основу здорового питания составляют три основных принципа.
Самарский врач - гериатр рассказала об основных принципах правильного питания для пожилых
В Куйбышевском районе должников отключают от услуг.
«РКС-Самара» и «СамГЭС» объединили усилия в борьбе с неплательщиками
В ближайшее время ФАП будет оснащён необходимым медицинским оборудованием и мебелью.
В селе Дергачи Красноармейского района возведён новый фельдшерско - акушерский пункт
Участниками конкурса стали более 100 тысяч семей – это жители всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.
В 2024 году конкурс «Это у нас семейное» исполнил мечты тысяч семей России
Всего в экспозиции представлено более 60 авторских архитектурных вышивок Саши Браулова, посвященных архитектуре авангарда со всего мира, а так же документальная вышивка с ироничными сюжетами из жизни. 
В «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по архитектурному авангарду
Вячеслав Федорищев передал автомобили сотрудникам УФСИН и Росгвардии в зону СВО
Вячеслав Федорищев передал автомобили сотрудникам УФСИН и Росгвардии в зону СВО
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.78
-0.22
EUR 108.51
0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Т Плюс» провела церемонию Посвящения в энергетики молодых сотрудников
В Самарском Дворце ветеранов стартовали праздничные мероприятия
День рождения Музея-галереи «Заварка» отметят в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач - гериатр рассказала об основных принципах правильного питания для пожилых

19 декабря 2024 15:33
73
Основу здорового питания составляют три основных принципа.

Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, главный врач Мария Дмитриева:

 « Сбалансированный рацион - основа долгой и активной жизни. Готовить пищу необходимо с учетом вкуса и желания пожилого человека. Во время еды создавайте благоприятную доброжелательную атмосферу.

Основу здорового питания составляют три основных принципа:

 1. Количество калорийности потребляемой пищи должно соответствовать количеству расходуемой энергии при движении в течении дня.
 2. Сохранение баланса питательных веществ: белков — 15%, жиров — 30%, углеводов — 55%, суточной калорийности, витаминов и минералов.
 3. Соблюдение режима питания. Принимать пищу не реже 4-5 раз в день в одно и то же время, не переедая перед сном.
Ежедневное количество принимаемой жидкости у взрослых пожилых людей составляют 30 мл. на 1 кг. массы тела или 1,5 - 2 литра в сутки.

 Для поддержания правильного и сбалансированного питания в пожилом возрасте добавьте в свой рацион:

 Белки. Норма потребления белков в пожилом возрасте — 1,2—1,5 г на 1 кг массы тела в сутки. Оптимальная пропорция между животными и растительными белками — 1:1. Предпочтение следует отдавать белкам рыбы и молочных продуктов, а при выборе мяса — нежирным сортам: говядина, телятина, крольчатина, индейка и курятина.

 Жиры. Поступление жира с пищей в пожилом возрасте должно составлять не более 30% от общей калорийности дневного рациона. Растительное масло можно употреблять до 25—30 граммов в день - 1 столовая ложка оливкового или подсолнечного масла.

 Углеводы. С возрастом ухудшается толерантность к углеводам, поэтому в рационе пожилых людей должны преобладать«сложные» углеводы и пищевые волокна — разнообразные овощи, ягоды, фрукты, каши из гречневой и овсяной купы, хлеб грубого помола. Бобовые культуры могут усилить брожение в кишечнике и вызвать вздутие живота.

 Витамины и минеральные вещества. Часто в пожилом возрасте развивается дефицит витаминов С, Д, Е, фолиевой кислоты и витаминов группы В. Из минералов — дефицит кальция, магния, цинка и железа. Перечисленный дефицит вызывает ранний остеопороз, железодефицитную анемию, когнитивные нарушения, старческую астению.

 Кроме того, закладывать основу здоровья костей в течении всей жизни можно благодаря кальцию и витамину D.

Кальций – главный строительный материал нашего скелета и 99% его хранится в костях.
Витамин D играет две ключевые роли: он помогает всасыванию кальция в кишечнике и обеспечивает правильное обновление и минерализацию кости.

Для снижения риска падений и переломов у пожилых людей примерно на 30% необходимо принимать витамин D в дозе 1000 – 2000 МЕ/день.

Помните: сбалансированное по количеству и качеству питания лежит в основе предупреждения преждевременного старения."

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Оформление и интересная подача еды могут значительно повысить интерес ребенка к полезным продуктам.
18 декабря 2024, 17:05
Самарский врач-диетолог: 8 советов, чтобы приучить ребёнка к здоровому питанию
Оформление и интересная подача еды могут значительно повысить интерес ребенка к полезным продуктам. Здравоохранение
631
Современное оборудование позволит проводить перфузионную компьютерную томографию.
18 декабря 2024, 15:06
В Самарскую больницу им. Н.И. Пирогова поступил новый компьютерный томограф
Современное оборудование позволит проводить перфузионную компьютерную томографию. Здравоохранение
487
В зимний период у детей достаточно часто выявляется гиповитаминозы.
13 декабря 2024, 14:49
Самарский врач-педиатр: "Гиповитаминозы отрицательно сказываются на росте и развитии детей
В зимний период у детей достаточно часто выявляется гиповитаминозы. Здравоохранение
765
Здравоохранение
Основу здорового питания составляют три основных принципа.
19 декабря 2024  15:33
Самарский врач - гериатр рассказала об основных принципах правильного питания для пожилых
73
В ближайшее время ФАП будет оснащён необходимым медицинским оборудованием и мебелью.
19 декабря 2024  14:56
В селе Дергачи Красноармейского района возведён новый фельдшерско - акушерский пункт
86
Новый технопарк СамГМУ займется разработкой инновационных медицинских решений
19 декабря 2024  12:26
Новый технопарк СамГМУ займется разработкой инновационных медицинских решений
189
Приём пациентов ведут врач общей практики и 3 медицинские сестры.
18 декабря 2024  19:45
В офисе врача общей практики села Сухая Вязовка завершился капитальный ремонт.
449
Оформление и интересная подача еды могут значительно повысить интерес ребенка к полезным продуктам.
18 декабря 2024  17:05
Самарский врач-диетолог: 8 советов, чтобы приучить ребёнка к здоровому питанию
633
Современное оборудование позволит проводить перфузионную компьютерную томографию.
18 декабря 2024  15:06
В Самарскую больницу им. Н.И. Пирогова поступил новый компьютерный томограф
489
В этом году уровень вакцинированных жителей — 62% от числа общего населения, что на более чем 5% больше по сравнению с прошлым годом.
17 декабря 2024  21:10
Свыше 1, 9 млн жителей губернии прошли вакцинацию против гриппа
546
В рамках программы специалист получила единовременную компенсационную выплату в размере 750 тыс. рублей.
17 декабря 2024  16:28
"Земский фельдшер": участница программы оказывает медицинскую помощь жителям села Заволжье
486
Илья Симановский после окончания обучения работал на Самарской станции скорой помощи. В этом году вместе с супругой они переехали в Большеглушицкий район.
17 декабря 2024  16:19
«Земский доктор/Земский фельдшер»: 6 специалистов присоединились к коллективу Большеглушицкой ЦРБ
526
Совещание с регионами провел полномочный представитель Президента России Игорь Комаров.
16 декабря 2024  15:48
В ПФО подвели итоги года окружного проекта «Ментальное здоровье»
581
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
6924
Весь список
В центре внимания
Проезд в самарском транспорте подорожает
19 декабря 2024  12:05
Проезд в самарском транспорте подорожает
210
В Самаре представили программу новогодних мероприятий
18 декабря 2024  12:29
В Самаре представили программу новогодних мероприятий
1165
С 13 января Куйбышевская магистраль запускает первый Самарский диаметр в Самарской области.
17 декабря 2024  13:04
С 13 января Куйбышевская магистраль запускает первый Самарский диаметр в Самарской области.
465
За вчерашний день в Самаре выпало 16 мм осадков
17 декабря 2024  12:45
За вчерашний день в Самаре выпало 16 мм осадков. Последствия снегопада устраняли всю ночь
523
В Самаре на площади Куйбышева готовят красочные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках»
17 декабря 2024  12:36
В Самаре на площади Куйбышева готовят красочные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках»
1391
Весь список