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Лучшим вариантом физических нагрузок в пожилом возрасте являются ходьба, плавание, лечебно-физическая культура, работа в саду, йога и настольный теннис.
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Самарский врач-гериатр рассказала о пользе физической активности для людей пожилого возраста

20 июня 2025 16:56
64
Лучшим вариантом физических нагрузок в пожилом возрасте являются ходьба, плавание, лечебно-физическая культура, работа в саду, йога и настольный теннис.

Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области по г. о. Самара, главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Мария Дмитриева:

 "Физическая активность – главный компонент здорового образа жизни, а также метод профилактики многих заболеваний. Регулярные физические нагрузки для людей пожилого возраста оказывают следующие виды полезного воздействия:

 развивают гибкость, координацию движений и тренируют вестибулярный аппарат
 замедляют процесс старения организма, улучшают когнитивные функции, внимание и память
 задерживают прогрессирование атеросклеротических изменений
 снижают уровень холестерина в крови, артериальное давление и нормализуют частоту сердечных сокращений
 улучшают сон и эмоциональное состояние.

В результате чего у людей 65 лет и старше улучшаются функциональные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Кроме того, регулярные тренировки и групповые занятия способствуют социальной активности. Пожилые люди заводят новые знакомства, общаются с единомышленниками, что улучшает их психоэмоциональное состояние.

Лучшим вариантом физических нагрузок в пожилом возрасте являются ходьба, плавание, лечебно-физическая культура, работа в саду, йога и настольный теннис.

Помните: необходимо постепенно увеличивать физическую активность, регулярно и правильно выполнять упражнения. Пользу приносит правильный подбор комплекса физических нагрузок, в который входят силовые, растягивающие и аэробные упражнения".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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