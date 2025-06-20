Самарский врач-гериатр рассказала о пользе физической активности для людей пожилого возраста

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Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области по г. о. Самара, главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Мария Дмитриева:



"Физическая активность – главный компонент здорового образа жизни, а также метод профилактики многих заболеваний. Регулярные физические нагрузки для людей пожилого возраста оказывают следующие виды полезного воздействия:



развивают гибкость, координацию движений и тренируют вестибулярный аппарат

замедляют процесс старения организма, улучшают когнитивные функции, внимание и память

задерживают прогрессирование атеросклеротических изменений

снижают уровень холестерина в крови, артериальное давление и нормализуют частоту сердечных сокращений

улучшают сон и эмоциональное состояние.



В результате чего у людей 65 лет и старше улучшаются функциональные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Кроме того, регулярные тренировки и групповые занятия способствуют социальной активности. Пожилые люди заводят новые знакомства, общаются с единомышленниками, что улучшает их психоэмоциональное состояние.



Лучшим вариантом физических нагрузок в пожилом возрасте являются ходьба, плавание, лечебно-физическая культура, работа в саду, йога и настольный теннис.



Помните: необходимо постепенно увеличивать физическую активность, регулярно и правильно выполнять упражнения. Пользу приносит правильный подбор комплекса физических нагрузок, в который входят силовые, растягивающие и аэробные упражнения".

Фото: минздрав СО