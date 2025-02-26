Самарский врач-эпидемиолог: рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ

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Врач-эпидемиолог Самарской областной детской инфекционной больницы Оксана Абрамова:



"В Самарской областной детской инфекционной больнице ежедневно медицинскую помощь оказывают около 100 юным пациентам. В настоящее время в регионе регистрируется подъем заболеваемости острой респираторной инфекции, которая вызвана в большинстве случаев вирусами гриппа А (Н1N1) и В, вирусами парагриппа, аденовирусами и риновирусами.



Грипп и ОРВИ составляют до 95% всей инфекционной заболеваемости. Путь передачи гриппозной инфекции воздушно-капельный и бытовой.



Клинические симптомы гриппа следующие:

- повышение температуры

- слабость

- головная боль

- ломота в теле

- боль в горле

- кашель

- насморк

- рвота и диарея.



Грипп - это тяжелое инфекционное заболевание, особенно опасное для детей до года и до 5 лет. Оно может вызвать серьезные осложнения - пневмонии, плевриты и менингоэнцефалиты. У детей грипп может привести к судорогами, нарушению кровообращения, микроциркуляции и потере сознания. Также при гриппе могут обостриться имеющиеся хронические заболевания.



Грипп намного эффективнее и безопаснее предупредить, чем лечить его последствия. Основным средством профилактики гриппа является вакцинация.



Введение в организм вакцины способствует выработки защитных антител, что стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. В том числе, вакцинация снижает частоту заболеваемости гриппом в среднем в два раза. У тех, кто сделал прививку, заболевание протекает легче и не приводит к развитию осложнений.



Профилактика заболеваемости заключается, в первую очередь, в соблюдении противоэпидемических мер. Снизить риски инфекций помогут несложные правила:



