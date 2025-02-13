Самарский врач - эндокринолог рассказала об особенностях питания при сердечно-сосудистых заболеваниях

Заведующая диспансерным отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера им В. П. Полякова, врач-эндокринолог Виктория Головачева:
«Сбалансированное питание при сердечно - сосудистых заболеваниях помогает поддерживать вес тела в норме, защищает от развития сахарного диабета и повышенного холестерина. Для поддержания здоровья сердца важно включить в рацион полезные продукты и отказаться от тех, которые могут негативно повлиять на сердечно - сосудистую систему.
Питание для сердца и сосудов должно снабжать организм всеми необходимыми веществами, не выходить за пределы рекомендованной суточной калорийности, содержать минимальное количество «вредных» жиров и обеспечивать организм достаточным количеством белка.
Какие продукты полезны для сердца?
Овощи и фрукты:
- Ягоды (черника, малина, клубника) — содержат антиоксиданты.
- Листовые зеленые овощи (шпинат, капуста) — богаты витаминами и минералами.
- Цитрусовые (апельсины, лимоны) — содержат витамин C и клетчатку.
Цельнозерновые продукты — овсянка, коричневый рис и киноа содержат клетчатку, которая снижает уровень холестерина.
Орехи и семена — миндаль, грецкие орехи, семена льна и чиа являются источниками полезных жиров, белка и клетчатки.
Рыба и морепродукты — лосось, скумбрия и сардины богаты Омега-3 и жирными кислотами, которые снижают воспаление и уровень триглицеридов.
Бобовые — чечевица, фасоль, горох являются источниками растительного белка и клетчатки.
Оливковое масло содержит мононенасыщенные жиры и антиоксиданты.
Темный шоколад с высоким содержанием какао — в умеренных
количествах может быть полезен благодаря антиоксидантам.
Стоит ограничить потребление красного мяса, полуфабрикатов и фастфуда, сладостей и рафинированных углеводов. Избыточное потребление соли может привести к повышению артериального давления. Также следует избегать переработанных продуктов с высоким содержанием натрия.
Для подбора рациона при сердечно-сосудистых заболеваниях стоит обратиться к специалисту.
Сбалансированное питание с акцентом на свежие и богатые питательными веществами продукты, поможет поддерживать здоровье сердца. Важно помнить о регулярной физической активности и других аспектах здорового образа жизни для достижения наилучших результатов."
Фото: минздрав СО