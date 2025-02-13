Самарский врач - эндокринолог рассказала об особенностях питания при сердечно-сосудистых заболеваниях

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе мероприятия вниманию юношей и девушек представили 8 тематических площадок, посвященных деятельности полиции.
В Самарской области полицейские и «Движение Первых» организовали крупномасштабное профориентационное мероприятие
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, зрение травмированного глаза составляет 90%.
Врачи больницы им. Т.И.Ерошевского помогли  пациенту сохранить зрение после проникающей сквозной травмы глаза
Гуманитарный конвой отправился в Донецкую народную республику. Примерно через два дня помощь достигнет пункта назначения.
«Своих не бросаем»: в зону СВО отправили 50-й гуманитарный груз 
В Москве подвели итоги заявочной кампании II Муниципальной Премии «Служение» 2024-2025 года.
749 заявок на Премию «Служение» поступило из Самарской области
Самарские журналисты познакомились с новым оборудованием, которое получил театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: ФОТО
Самарские журналисты познакомились с новым оборудованием, которое получил театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: ФОТО
В Правительстве Самарской области обсудили вопросы создания комфортного инвестклимата в муниципальных образованиях.
В муниципалитетах региона усилят работу по привлечению инвесторов
Каждую пятницу в Самарском Дворце ветеранов собираются любители активного досуга, для них организованы мастер-классы по спортивно-адаптивным играм в рамках проекта «Спорт – это жизнь».
Самарцев приглашают сыграть в шахматы и джакколо во Дворце ветеранов
В приоритете помощь защитникам Родины и забота о детях.
Главный судебный пристав региона подвел итоги работы за 2024 год
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.05
-1.75
EUR 98.01
-1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают сыграть в шахматы и джакколо во Дворце ветеранов
В Самаре в Музее Модерна пройдет экскурсия по выставке "Засушенному - верить"
В СОУНБ состоится музыкально-просветительская программа с участием творческого коллектива «AllХимия»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач - эндокринолог рассказала об особенностях питания при сердечно-сосудистых заболеваниях

13 февраля 2025 14:44
178
 Какие продукты полезны для сердца?

Заведующая диспансерным отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера им В. П. Полякова, врач-эндокринолог Виктория Головачева:

 «Сбалансированное питание при сердечно - сосудистых заболеваниях помогает поддерживать вес тела в норме, защищает от развития сахарного диабета и повышенного холестерина. Для поддержания здоровья сердца важно включить в рацион полезные продукты и отказаться от тех, которые могут негативно повлиять на сердечно - сосудистую систему.

Питание для сердца и сосудов должно снабжать организм всеми необходимыми веществами, не выходить за пределы рекомендованной суточной калорийности, содержать минимальное количество «вредных» жиров и обеспечивать организм достаточным количеством белка.

 Какие продукты полезны для сердца?

 Овощи и фрукты:
- Ягоды (черника, малина, клубника) — содержат антиоксиданты.
- Листовые зеленые овощи (шпинат, капуста) — богаты витаминами и минералами.
- Цитрусовые (апельсины, лимоны) — содержат витамин C и клетчатку.

 Цельнозерновые продукты — овсянка, коричневый рис и киноа содержат клетчатку, которая снижает уровень холестерина.

 Орехи и семена — миндаль, грецкие орехи, семена льна и чиа являются источниками полезных жиров, белка и клетчатки.

 Рыба и морепродукты — лосось, скумбрия и сардины богаты Омега-3 и жирными кислотами, которые снижают воспаление и уровень триглицеридов.

Бобовые — чечевица, фасоль, горох являются источниками растительного белка и клетчатки.

Оливковое масло содержит мононенасыщенные жиры и антиоксиданты.

Темный шоколад с высоким содержанием какао — в умеренных
количествах может быть полезен благодаря антиоксидантам.

Стоит ограничить потребление красного мяса, полуфабрикатов и фастфуда, сладостей и рафинированных углеводов. Избыточное потребление соли может привести к повышению артериального давления. Также следует избегать переработанных продуктов с высоким содержанием натрия.

Для подбора рациона при сердечно-сосудистых заболеваниях стоит обратиться к специалисту.

Сбалансированное питание с акцентом на свежие и богатые питательными веществами продукты, поможет поддерживать здоровье сердца. Важно помнить о регулярной физической активности и других аспектах здорового образа жизни для достижения наилучших результатов."

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, зрение травмированного глаза составляет 90%.
13 февраля 2025, 16:47
Врачи больницы им. Т.И.Ерошевского помогли  пациенту сохранить зрение после проникающей сквозной травмы глаза
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, зрение травмированного глаза составляет 90%.   Здравоохранение
75
Прощание состоится 15 февраля.
12 февраля 2025, 19:25
Скончалась бывший главный врач противотуберкулезного санатория «Рачейка» Тамара  Иевлева
Прощание состоится 15 февраля.     Общество
485
И своевременного медицинского наблюдения.
12 февраля 2025, 14:39
Самарский врач-кардиолог: заболевания сердца можно предотвратить и контролировать с помощью здорового образа жизни
И своевременного медицинского наблюдения. Здравоохранение
649
Здравоохранение
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, зрение травмированного глаза составляет 90%.
13 февраля 2025  16:47
Врачи больницы им. Т.И.Ерошевского помогли  пациенту сохранить зрение после проникающей сквозной травмы глаза
81
 Какие продукты полезны для сердца?
13 февраля 2025  14:44
Самарский врач - эндокринолог рассказала об особенностях питания при сердечно-сосудистых заболеваниях
178
Теперь местные жители смогут получать необходимую медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и профилактические осмотры в современных условиях рядом с домом.
13 февраля 2025  14:15
В Красноярском районе возведены четыре новых фельдшерско-акушерских пункта
145
И своевременного медицинского наблюдения.
12 февраля 2025  14:39
Самарский врач-кардиолог: заболевания сердца можно предотвратить и контролировать с помощью здорового образа жизни
652
В Самаре вновь пройдет всероссийский Форум молодых кардиологов
12 февраля 2025  10:39
В Самаре вновь пройдет всероссийский Форум молодых кардиологов
407
При выполнении боевой задачи был тяжело ранен.
11 февраля 2025  19:33
Фельдшер из Самары Константин Малышев около трех лет спасает раненых бойцов в зоне СВО
805
Курение, употребление алкоголя и неправильное питание — это три ключевых фактора.
11 февраля 2025  16:18
Заведующий отделения Самарского кардиодиспансера рассказал, какие факторы негативно влияют на здоровье сердца
766
Андрей Орлов поблагодарил коллектив Самарской областной клинической станции переливания крови за работу.
11 февраля 2025  15:34
Служба крови региона отмечена Благодарственным письмом Президента страны Владимира Путина
634
Популярная цель в 10 тыс. шагов в день, которую продвигают фитнес-трекеры и «умные» устройства, не имеет научных обоснований.
11 февраля 2025  14:28
Врач-терапевт назвала необходимое количество шагов в день для здоровья
746
Фастфуд, жирное мясо и сливочное масло повышают риск деменции.
10 февраля 2025  21:59
Врач-невролог назвала повышающие риск деменции продукты
771
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
9632
Весь список
В центре внимания
Самарские журналисты познакомились с новым оборудованием, которое получил театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: ФОТО
13 февраля 2025  16:14
Самарские журналисты познакомились с новым оборудованием, которое получил театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: ФОТО
135
Детские и юношеские театральные коллективы Самары приглашаются к участию во Всероссийском фестивале «Табуретка»
13 февраля 2025  12:29
Детские и юношеские театральные коллективы Самары приглашаются к участию во Всероссийском фестивале «Табуретка»
222
Инфраструктурное развитие 33 опорных пунктов Самарской области обсудили на заседании регионального Правительства
13 февраля 2025  11:51
Инфраструктурное развитие 33 опорных пунктов Самарской области обсудили на заседании регионального Правительства
196
 Главной темой стала организация системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.
12 февраля 2025  18:39
Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы экологии региона
472
12 февраля состоялось очередное заседание Правительства Самарской области, которое провел Михаил Смирнов.
12 февраля 2025  16:46
В регионе утвердили увеличение показателей средней рыночной стоимости одного квадратного метра, что позволит жителям приобретать качественное жилье с использованием механизмов господдержки
1143
Весь список