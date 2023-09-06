Самарский врач-дерматолог рассказала о профилактике обострений псориаза

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Псориаз – хроническое дерматологическое заболевание, которое отличается сменой периодов рецидивов и ремиссий.



Об особенностях заболевания и его профилактике рассказывает заведующий отделом клинико-экспертной работы, врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Виктория Пряжкина:



"Сезонный псориаз имеет явные проявления в период похолодания и, наоборот, при наступлении жары. Высыпания в осенне-зимний период становятся более распространенными и выраженными. Они сливаются в бляшки, покрываются чешуйками.



Причины, которые провоцируют начало воспалительной деятельности:

- уменьшается количество и интенсивность ультрафиолетового излучения

- это снижает выработку необходимых витаминов и изменяет распределение веществ в организме.



Профилактика псориаза включает соблюдение правил здорового образа жизни и исключение негативно влияющих факторов:



- Качественный уход за кожным покровом - использование эмолентов

- Рациональная диета

- Отказ от вредных привычек - алкоголя и курения

- Избегание стрессовых ситуаций

- Предотвращение попадания едких химических веществ на кожу и дыхательные пути

- Поддержание должного уровня микроэлементов и витаминов в организме.



Важнейшим аспектом профилактики возникновения псориаза или проявления обострений является своевременная консультация врача-дерматовенеролога".

Фото: минздрав СО