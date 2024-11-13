Самарский врач акушер-гинеколог рассказал о профилактике гестационного сахарного диабета

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Заведующий родильным домом Самарской городской больницы № 10, врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Никаноров:



«Гестационный сахарный диабет - это заболевание, при котором у беременной женщины повышается уровень глюкозы в крови - развивается гипергликемия.



Факторы, влияющие на развитие гестационного сахарного диабета:

- избыточный вес

- употребление мучных и сладких продуктов в больших количествах

- несоблюдение диеты: минимальное употребление в рационе белковых продуктов, овощей, листовой зелени и фруктов

- гормональная перестройка в период беременности

- малоподвижный образ жизни

- наследственность.



Развитие гестационного сахарного диабета может привести к осложнениям в период беременности: диабетическая фетопатия, многоводие, макросомия, дистресс плода и задержка роста плода.



Как предупредить заболевание и позаботиться о здоровье?



Соблюдать режим питания. Принимать пищу чаще, но маленькими порциями.

Поддерживать физическую активность.Чаще гулять на свежем воздухе.

Соблюдать принципы рационального питания. Употреблять пищу в оптимальных соотношениях: мясо, рыба, молочные продукты, овощи и фрукты.

Ограничить употребление жиров и простых углеводов: сахара, сладостей, мучных изделий и выпечки.

Регулярно проходить обследование у акушера - гинеколога в женской консультации.

По показаниям сдать глюкозотолерантный тест с 24 по 28 неделю беременности"

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов