Самарский врач акушер-гинеколог рассказал о профилактике гестационного сахарного диабета

Заведующий родильным домом Самарской городской больницы № 10, врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Никаноров:
«Гестационный сахарный диабет - это заболевание, при котором у беременной женщины повышается уровень глюкозы в крови - развивается гипергликемия.
Факторы, влияющие на развитие гестационного сахарного диабета:
- избыточный вес
- употребление мучных и сладких продуктов в больших количествах
- несоблюдение диеты: минимальное употребление в рационе белковых продуктов, овощей, листовой зелени и фруктов
- гормональная перестройка в период беременности
- малоподвижный образ жизни
- наследственность.
Развитие гестационного сахарного диабета может привести к осложнениям в период беременности: диабетическая фетопатия, многоводие, макросомия, дистресс плода и задержка роста плода.
Как предупредить заболевание и позаботиться о здоровье?
Соблюдать режим питания. Принимать пищу чаще, но маленькими порциями.
Поддерживать физическую активность.Чаще гулять на свежем воздухе.
Соблюдать принципы рационального питания. Употреблять пищу в оптимальных соотношениях: мясо, рыба, молочные продукты, овощи и фрукты.
Ограничить употребление жиров и простых углеводов: сахара, сладостей, мучных изделий и выпечки.
Регулярно проходить обследование у акушера - гинеколога в женской консультации.
По показаниям сдать глюкозотолерантный тест с 24 по 28 неделю беременности"
Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов