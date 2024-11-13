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Самарский врач акушер-гинеколог рассказал о профилактике гестационного сахарного диабета

13 ноября 2024 18:59
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Гестационный сахарный диабет - это заболевание, при котором у беременной женщины повышается уровень глюкозы в крови - развивается гипергликемия.

Заведующий родильным домом Самарской городской больницы № 10, врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Никаноров:

«Гестационный сахарный диабет - это заболевание, при котором у беременной женщины повышается уровень глюкозы в крови - развивается гипергликемия.

Факторы, влияющие на развитие гестационного сахарного диабета:

- избыточный вес
- употребление мучных и сладких продуктов в больших количествах
- несоблюдение диеты: минимальное употребление в рационе белковых продуктов, овощей, листовой зелени и фруктов
- гормональная перестройка в период беременности
- малоподвижный образ жизни
- наследственность.

Развитие гестационного сахарного диабета может привести к осложнениям в период беременности: диабетическая фетопатия, многоводие, макросомия, дистресс плода и задержка роста плода.

Как предупредить заболевание и позаботиться о здоровье?

 Соблюдать режим питания. Принимать пищу чаще, но маленькими порциями.
 Поддерживать физическую активность.Чаще гулять на свежем воздухе.
 Соблюдать принципы рационального питания. Употреблять пищу в оптимальных соотношениях: мясо, рыба, молочные продукты, овощи и фрукты.
 Ограничить употребление жиров и простых углеводов: сахара, сладостей, мучных изделий и выпечки.
 Регулярно проходить обследование у акушера - гинеколога в женской консультации.
 По показаниям сдать глюкозотолерантный тест с 24 по 28 неделю беременности"

 

Фото:   минздрав СО/Алексей Коновалов

Теги: Медицина Самара

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