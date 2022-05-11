Самарский областной госпиталь для ветеранов войн вернулся в штатный режим работы 

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В связи с улучшением эпидемиологической ситуации Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн приступил к штатной работе по оказанию плановой специализированной медицинской помощи ветеранам войн и лицам, приравненным к ним по льготам. В медучреждении оказывают помощь по следующим профилям: терапевтический, неврологический, геронтологический, хирургический, урологический, реанимационный, реабилитационный. Также в госпитале работает стационар дневного пребывания. Общая мощность медучреждения - более 300 коек.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян встретился с коллективом госпиталя, поблагодарил медработников за тяжелый труд в период пандемии и вручил сотрудникам ведомственные награды.

В октябре 2020 года лечебное учреждение было перепрофилировано в инфекционный госпиталь для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Было развернуто 360 коек, сотрудники прошли необходимое обучение, госпиталь оснастили новым оборудованием. Для работы были привлечены ординаторы и студенты медицинских вузов Самарской области в качестве врачей-стажеров и среднего и младшего медицинского персонала, а также студенты средних профессиональных учебных заведений. За весь период работы инфекционного госпиталя помощь получили более 9000 жителей региона. Причем основной процент пролеченных – свыше 70 % - составляли пациенты старшего возраста, которые поступали на госпитализацию с дыхательной недостаточностью и наличием сопутствующих заболеваний (гипертоническая болезнь, сахарный диабет, онкология, ожирение, хронические болезни легких).

На встрече почтили память Почетного начальника Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн, заслуженного врача России, академика РАМТН, доктора медицинских наук, профессора Олега Григорьевича Яковлева.

Министр подчеркнул, что мы продолжаем жить в период пандемии, и медработникам важно быть бдительными и демонстрировать всем жителям пример активного участия в прививочной кампании от COVID-19, гриппа, пневмококковой инфекции, соблюдать все правила инфекционной безопасности.

«Сегодня задача стационарного звена - максимально вернуть высочайший уровень компетенции специализированной хирургии, терапии, - отметил Армен Бенян. - В этом году стартует федеральный проект, посвящённый медицинской реабилитации. Надо использовать этот шанс. В госпитале ветеранов войн обязательно должно быть обособленное подразделение медицинской реабилитации, которое будет заниматься всесторонним сопровождением пациентов, у которых есть реабилитационный потенциал любого профиля. Это, прежде всего, заболевания сердечно-сосудистой системы и сопряженные с ней осложнения в виде инфарктов и инсультов. Что касается развития стационара, то, конечно, в первую очередь, это вы, дорогие коллеги, поэтому призываю всех постоянно обновлять свои знания. Продолжим развитие материально-технической базы госпиталя: запланировали закупку передвижного рентгеновского аппарата, проработаем вопрос поставки реабилитационного оборудования. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья, здоровья вашим семьям! Профессионализма, уважения друг к другу и хорошей памяти, чтобы мы чтили наших учителей, чтили историю нашей страны».

В своем выступлении начальник госпиталя Александр Каширин отметил особые качества коллектива сотрудников. «Это профессионализм, доброта, отзывчивость, - рассказал Александр Константинович. – Именно эти качества помогают в выздоровлении и ветеранов, которых мы всегда окружали и окружаем вниманием и заботой, и пациентов инфекционного профиля. Спасибо вам, дорогие коллеги, за самоотверженную работу и добрые сердца!».

Фото: минздрав СО