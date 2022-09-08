Самарский кардиодиспансер: специалисты предотвратили развитие инфаркта миокарда у пациента с критическим стенозом аорты

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Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова предотвратили развитие инфаркта миокарда у пациента с критическим стенозом аорты. В этом им помог метод мультиспиральной компьютерной томографии.



Житель Самары Павел Валерьевич на протяжении четырех месяцев испытывал сдавленную боль в области грудной клетки. Мужчина не придавал серьезного значения этому симптому.



«Я не предполагал, что это может быть связано со сбоями в работе сердечно-сосудистой системы. Принимал обезболивающие и пережидал приступы, — рассказал мужчина. — Лекарства перестали помогать, и я обратился в поликлинику».



Врачи Самарской городской поликлиники №6 выполнили электрокардиографию, после чего пациента в сопровождении бригады скорой медицинской помощи доставили в областной кардиодиспансер. Мужчина был направлен на мультиспиральную компьютерную томографию. Этот метод позволил выполнить высокоточную диагностику состояния сосудов сердца пациента. Специалисты обнаружили у мужчины стеноз 99% аорты. Это потребовало немедленной операции по установке стента, благодаря чему удалось спасти пациента от развития инфаркта миокарда и острой сердечной недостаточности.



Сейчас Павел Валерьевич проходит реабилитацию. В целях снижения риска развития осложнений в течение двух лет после операции он сможет бесплатно получать в поликлинике необходимые лекарственные препараты в рамках нацпроекта.



Мультиспиральная компьютерная томография — разновидность рентгенологического контрастного исследования, которая активно применяется в современной кардиологии. Метод позволяет визуализировать сосудистую сеть миокарда и всего сердца в целом, нарушения в которой являются наиболее частой причиной развития патологий сердечно-сосудистой системы.



В этом году врачи кардиодиспансера выполнили более 1000 диагностических коронарографий.



«На это исследование направляются пациенты с подозрением на ишемическую болезнь сердца, — пояснил заведующий кардиохирургическим отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова, к.м.н., сердечно-сосудистый хирург высшей категории Дмитрий Кузнецов. — Основная задача метода заключается в том, чтобы на ранних этапах определить характерные изменения в сосудах сердца, оценить, есть ли в них атеросклеротические бляшки и оценить степень стеноза. Если изменения значительны, пациенту требуется стентирование или шунтирование коронарных артерий. Операция позволит избежать инфаркта миокарда и повторных осложнений».





Фото: минздрав СО