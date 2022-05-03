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Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарских аллергиков ждут неприятности

3 мая 2022 13:11
132
Самарских аллергиков ждут неприятности

Большинство людей весной начинают страдать различными аллергическими заболеваниями. В мае, когда цветение растений находится на пике, не все люди радуются этому явлению. Одним из распространенных аллергических заболеваний является поллиноз, или «сенная лихорадка». По статистике каждый пятый человек страдает этим недугом.

На сайте Гисметео представлена карта распространения пыльцы березы, которая и является причиной поллиноза. По данным синоптиков, утрам 4 мая 2022 года на территории Самарской области ожидается очень высокий уровень концентрации пыльцы, а в некоторых районах концентрация будет экстремально высокой.

Поллиноз может «маскироваться» под простуду, что затягивает обращение пациентов за медицинской помощью. Врачи выделяют такие симптомы «сенной лихорадки», как насморк, покраснение глаз (конъюнктивит), дерматит, усталость, раздражительность, першение в горле, кашель. Иногда присутствуют приступы удушья, редко – кожные проявления аллергии. Для выявления аллергии и назначения лечения необходимо обратиться к врачу при первых симптомах заболевания, пишет Самара-КП.

 

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