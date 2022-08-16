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Самарские врачи впервые провели операцию по удалению катаракты месячному ребенку

16 августа 2022 16:34
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У этой операции было немало особенностей: это и малый возраст пациента, и использование самых современных инструментов самого маленького калибра, и необходимость мультидисциплинарного взаимодействия специалистов.

В педиатрическом корпусе Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина впервые в регионе была проведена уникальная операция по удалению врожденной катаракты правого глаза у месячного ребенка.

«Это достаточно редкая патология, тем более – врожденная катаракта поразила только один глаз ребенка, - пояснил заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей педиатрического корпуса областной больницы им. Середавина, главный внештатный специалист - неонатолог министерства здравоохранения Самарской области Виталий Шустров. – Раньше мы направляли таких деток в федеральные центры. Но чем раньше сделана операция, тем лучше для того, чтобы зрительные анализаторы глаза сформировались вовремя в нужном направлении. Мы провели операцию в нашем отделении».

Мама маленькой Оливии Ангелина Гайзулина рассказывает, что они с супругом заметили на глазу у малышки белое пятнышко, обратились в больницу имени Ерошевского.

«Там провели все необходимые исследования и диагностировали врожденную катаракту, после этого рекомендовали хирургическое лечение в больнице им. Середавина, - поделилась Ангелина. – Конечно, было страшно, но врачи объяснили нам, что без оперативного вмешательства не обойтись, и мы решились. Операция прошла успешно, мы благодарны всем врачам».

«По всем канонам врожденную катаракту необходимо оперировать в самом раннем возрасте и время здесь играет решающую роль, - рассказала врач-офтальмолог высшей категории больницы им. Т.И.Ерошевского, главный детский офтальмолог Приволжского федерального округа, д.м.н. Ольга Жукова. - Ребенку грозила полная слепота. Особенности случая, возраст пациента потребовали проведение наркоза в особых условиях и с привлечением анестезиологов, имеющих опыт работы с новорожденными детьми. Поэтому было принято решение провести операцию ребенку в условиях многопрофильного стационара на базе больницы им.В.Д.Середавина. Мной и заведующим детского отделения больницы им. Т.И.Ерошевского Андреем Синеоком была оказана всесторонняя организационная и консультативная междисциплинарная помощь по проведению операции маленькому пациенту в условиях многопрофильного стационара. Совместными усилиями с коллегами больницы им. В.Д.Середавина нам удалось спасти зрение малышке».

У этой операции было немало особенностей: это и малый возраст пациента, и использование самых современных инструментов самого маленького калибра, и необходимость мультидисциплинарного взаимодействия специалистов.

«Ребенок попал к нам благодаря своевременно выявленной патологии на осмотре в областной больнице им. Т.И. Ерошевского, - рассказал врач офтальмохирург, офтальмолог отделения офтальмологии Самарской областной больницы им. Середавина Владимир Чин. – Вместе с коллегами обсудили будущую операцию, подобных оперативных вмешательств ребенку в таком возрасте в Самаре и Самарской области пока не проводили ранее. Была сформирована бригада врачей: анестезиолог, оперирующий хирург, специалисты послеоперационного периода. Чтобы ничего не повредить, делали все предельно осторожно и внимательно. Обычно операция длится 15-20 минут, в этот раз продолжалась около 40 минут. После операции прошла неделя, и ребенка готовят к выписке».

При поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию детского здравоохранения, оснащению учреждений новым оборудованием, освоению передовых методов лечения.

 

Фото:   минздрав СО

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