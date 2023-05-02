Самарские врачи провели подростку сложную операцию при компрессионном переломе позвоночника

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Детские врачи травматологи-ортопеды Самарской детской больницы им.Н.Н. Ивановой вернули подростку возможность ходить после перелома позвоночника. Специалисты учреждения расширяют спектр высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе выполнили пациенту первую высокотехнологичную операцию на позвоночнике.



Юная пациентка получила травму – перелом первого поясничного отдела позвоночника. Этот отдел позвоночника является наиболее уязвимым, и чаще всего при травмах происходит именно его разрушение. Основная опасность перелома заключается в том, что отломленная часть позвонка может отодвинуться дальше и повредить спинной мозг. Подростку провели сложную операцию - транспедикулярную фиксацию позвоночника. Это «золотой стандарт» в лечении переломов и различных заболеваний позвоночника.



«Транспедикулярная фиксация позвоночника – это операция, при которой позвонки фиксируются и стабилизируются при помощи специальных имплантов - транспедикулярных винтов. В каждом позвонке есть точка ввода винта — точка пересечения поперечного отростка позвонка с верхнем суставным отростком. С помощью специальных инструментов в эту точку вкручиваются винты, определяя анатомически правильное расположение позвоночника», - рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области, врач травматолог-ортопед Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Павел Рыжов. - Сама система - винты с балками - крепче позвоночника, она легкая, прочная и не вызывает отторжения, потому что не вступает в реакцию с тканями организма. После подобной операции пациент может вести обычный образ жизни и заниматься спортом».



Транспедикулярная фиксация относится к числу сложных хирургических вмешательств, требующих ювелирной точности от хирурга. Малейшая ошибка может спровоцировать череду осложнений, в том числе обильное кровотечение. Чтобы избежать повреждения близко расположенных анатомических структур, фиксацию позвоночника проводили под рентгеновским контролем, используя установку С-дуга.



Операция длилась около двух часов. Уже на третий день девочка начала вставать и передвигаться. Сейчас пациентка находится под наблюдением медработников и готовится к выписке.



Врачи больницы имени Ивановой уделяют особое внимание развитию высокотехнологичных видов медицинской помощи. Ежегодно высокотехнологичная медицинская помощь оказывается более 700 детям, по 10 направлениям, включая ортопедию, неонатологию, гематологию, онкологию, детскую эндокринологию и др. Часть методик применяемых специалистами больницы является уникальными, в том числе по таким направлениям как неонатальная хирургия (проведение сложных операций самым маленьким пациентам), травматология - ортопедия (коррекция врожденных и приобретенных деформаций грудной клетки),

оториноларингология (реконструктивные операции), сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: минздрав СО