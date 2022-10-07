 Самарские репродуктологи помогли появиться на свет более 6700 детям

101

В Самарской области эффективно применяются самые современные методы лечения бесплодия. Со дня открытия отделения вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия» в 2008 году специалисты помогли появиться на свет более 6700 детям.



Напомним, в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, продолжается работа по увеличению рождаемости, в том числе благодаря применению вспомогательных репродуктивных технологий.

В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий и качества оказания медицинской помощи, оснащению медицинских учреждений современным оборудованием, внедрению новейших методик диагностики и лечения заболеваний.



Частота наступления беременности при ЭКО в Самарской области составляет 44,9%. Это один из лучших показателей не только в России, но и за рубежом.



«Мы помогаем парам из многих регионов страны, — рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия», кандидат медицинских наук Ирина Моисеева. — В следующем году нашему отделению вспомогательных репродуктивных технологий исполнится 15 лет. За это время накоплен огромный опыт оказания помощи парам с бесплодием».



Благодаря слаженной командной работе профессионалов на свет появляются долгожданные дети.



«Это самая большая награда — когда ты видишь подросших здоровых любимых ребятишек, с которыми наши родители приходят к нам в гости», — поделилась Ирина Валерьевна.



Среди тех, кому помогли специалисты центра — супруги Батраковы.



«Я не смогла забеременеть естественным путем, и мы с мужем Андреем решили обратиться в центр "Династия", — рассказала Кристина Батракова, мама четырехмесячной Веры. — Благодаря программе ЭКО в нашей семье родилась дочка. Прекрасно, что в нашем регионе есть такая возможность, и можно при поддержке государства пройти лечение. Я очень благодарна врачам, в том числе своему доктору Марии Александровне Усовой, она настоящий профессионал своего дела. Ей одной из первых я послала фотографию дочери, когда она родилась».



Мария и Кирилл Коротковы также стали родителями благодаря профессионализму специалистов центра. Сейчас их дочери Анюте 2 месяца.



«Мы наконец-то нашли свое счастье. Повезло оказаться в руках больших профессионалов, — отметила Мария. — В центре нас всегда встречали с радушием и оказывали всю необходимую помощь. Нас вела Анастасия Владимировна Приходько, очень душевный доктор. ней у нас было полное взаимопонимание».



«Путь к нашей цели был непростым, но мы ни на минуту не сомневались в том, что все усилия того стоят, — добавил Кирилл. — Планируем в будущем также обратиться к специалистам — мечтаем о сыне».

Фото: минздрав СО