Я нашел ошибку
Главные новости:
Также партия определила кандидатуры депутатов Госдумы для работы с избирателями в новых субъектах РФ.
«Единая Россия» создала региональные отделения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
В городе происходят важные изменения, связанные с логистикой и доступностью его центров притяжения.
В Самаре состоялся круглый стол по вопросам организации пассажирских перевозок
Конкурсной комиссией рекомендованы две кандидатуры: Сергей Радько и Татьяна Горшкова.
В Самаре состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Октябрьского района
В Самарской области эффективно применяются самые современные методы лечения бесплодия.
 Самарские репродуктологи помогли появиться на свет более 6700 детям
Делегацию Самарской области представляют ребята из поисковых отрядов «Сокол», «Поиск», «Политехник» и «Свои».
Самарская делегация принимает участие в VIII Cлете поисковых отрядов «Никто не забыт»
Планируется, что Crew-5 будет оставаться на МКС до марта.
Корабль Crew Dragon SpaceX с россиянкой Анной Кикиной на борту пристыковался к МКС
Обвиняемые, объединившиеся в преступную группу, разработали схему бесконтактного сбыта наркотиков путем организации «тайников-закладок».
В Самаре пресечена деятельность преступной группы, направленная на незаконный сбыт наркотиков
Соревнования проходили в очно-дистанционном формате в Самарской области на базе 16 образовательных организаций.
В Самарской области завершился подготовительный этап Национального чемпионата «Абилимпикс»
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.25
0.85
EUR 58.24
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет Фестиваль роботов
Дмитрий Азаров – учителям: «На вас колоссальная ответственность, но я знаю, что вы к этому готовы»
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 Самарские репродуктологи помогли появиться на свет более 6700 детям

7 октября 2022 15:28
101
В Самарской области эффективно применяются самые современные методы лечения бесплодия.

В Самарской области эффективно применяются самые современные методы лечения бесплодия. Со дня открытия отделения вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия» в 2008 году специалисты помогли появиться на свет более 6700 детям.

Напомним, в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, продолжается работа по увеличению рождаемости, в том числе благодаря применению вспомогательных репродуктивных технологий.

В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий и качества оказания медицинской помощи, оснащению медицинских учреждений современным оборудованием, внедрению новейших методик диагностики и лечения заболеваний.

Частота наступления беременности при ЭКО в Самарской области составляет 44,9%. Это один из лучших показателей не только в России, но и за рубежом.

 «Мы помогаем парам из многих регионов страны, — рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия», кандидат медицинских наук Ирина Моисеева. — В следующем году нашему отделению вспомогательных репродуктивных технологий исполнится 15 лет. За это время накоплен огромный опыт оказания помощи парам с бесплодием».

Благодаря слаженной командной работе профессионалов на свет появляются долгожданные дети.

 «Это самая большая награда — когда ты видишь подросших здоровых любимых ребятишек, с которыми наши родители приходят к нам в гости», — поделилась Ирина Валерьевна.

Среди тех, кому помогли специалисты центра — супруги Батраковы.

 «Я не смогла забеременеть естественным путем, и мы с мужем Андреем решили обратиться в центр "Династия", — рассказала Кристина Батракова, мама четырехмесячной Веры. — Благодаря программе ЭКО в нашей семье родилась дочка. Прекрасно, что в нашем регионе есть такая возможность, и можно при поддержке государства пройти лечение. Я очень благодарна врачам, в том числе своему доктору Марии Александровне Усовой, она настоящий профессионал своего дела. Ей одной из первых я послала фотографию дочери, когда она родилась».

Мария и Кирилл Коротковы также стали родителями благодаря профессионализму специалистов центра. Сейчас их дочери Анюте 2 месяца.

 «Мы наконец-то нашли свое счастье. Повезло оказаться в руках больших профессионалов, — отметила Мария. — В центре нас всегда встречали с радушием и оказывали всю необходимую помощь. Нас вела Анастасия Владимировна Приходько, очень душевный доктор. ней у нас было полное взаимопонимание».

 «Путь к нашей цели был непростым, но мы ни на минуту не сомневались в том, что все усилия того стоят, — добавил Кирилл. — Планируем в будущем также обратиться к специалистам — мечтаем о сыне».

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В Самарской области эффективно применяются самые современные методы лечения бесплодия.
7 октября 2022  15:28
 Самарские репродуктологи помогли появиться на свет более 6700 детям
101
Новые автомобили закреплены за тремя офисами врачей общей практики — в селах Студенцы, Новотулка и Прогресс.
7 октября 2022  14:19
В Хворостянскую ЦРБ поступили 3 машины на базе «Лада-Гранта»
128
В пяти селах Самарской области ввели карантин
7 октября 2022  13:20
В пяти селах Самарской области ввели карантин
159
Возведение клинико-диагностического отделения Красноярской больницы началось в июне этого года.
6 октября 2022  19:23
Армен Бенян проконтролировал обновление медицинской инфраструктуры в Красноярском районе
470
В Самаре за сутки заболели 337 человек.
6 октября 2022  18:35
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
440
 Грудное вскармливание – естественная форма питания человека от рождения до завершения грудного возраста.
6 октября 2022  14:22
Светлана Пыркова о пользе грудного вскармливания
466
Препарат разработан и запатентован
5 октября 2022  23:32
Минздрав России зарегистрировал противооспенный препарат НИОХ-14
598
В Самаре за сутки заболели 327 человек.
5 октября 2022  19:37
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
555
В ближайшее время более 2300 жителей будут получать медпомощь в обновленных условиях.
5 октября 2022  14:53
В селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района продолжается возведение новой врачебной амбулатории
526
В этом году в чемпионате приняли участие 2448 конкурсантов из 84 регионов Российской Федерации.
4 октября 2022  19:41
 Студентка Тольяттинского медицинского колледжа заняла второе место в национальном чемпионате «Абилимпикс»
900
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
12057
Весь список
В центре внимания
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
7 октября 2022  13:13
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
179
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
7 октября 2022  09:57
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
390
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
7 октября 2022  09:50
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
186
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
6 октября 2022  12:46
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
422
в Самаре 8 октября перекроют перекресток Полевой и Ново-Садовой
6 октября 2022  11:05
В Самаре 8 октября перекроют перекресток Полевой и Ново-Садовой
365
Весь список