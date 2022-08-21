Самарские медики рассказали, как избежать инсульта на даче

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В Минздраве Самарской области напомнили, что в самый разгар дачных работ важно беречь свое здоровье. Особенно это касается людей с хроническими болезнями и пожилых.

Медики отмечают, что в России каждый год фиксируют около 450 тысяч инсультов. Врачи составили список советов, которые помогут не допустить грозной сосудистой катастрофы в жару, пишет Сова.



До отъезда на дачу важно:



- взять с собой тонометр и регулярно измерять давление;

- взять с собой запас лекарств;

- следить, чтобы мобильный телефон был всегда заряжен и включен;

- сообщить близким, где вы будете находиться.



На дачном участке:



- работать только сидя на скамейке или подушке;

- находиться под зонтиком или навесом, в шляпе или кепке;

- работать не в знойные часы – до 10 утра или после 15 часов;

- ни в коем случае не работать наклонившись вниз головой.



Если человеку стало плохо, распознать инсульт помогут следующие признаки:



- не может улыбнуться, уголок рта опущен;

- одна рука ослабла, не может поднять обе руки.



Важно знать, что у врача есть только 4,5 часа, чтобы спасти пациента с инсультом. До приезда медика человека нужно уложить на горизонтальную поверхность, расстегнуть одежду, вытащить зубные протезы, обеспечить приток свежего воздуха.