Самарские медики рассказали, как избежать инсульта на даче

В Минздраве Самарской области напомнили, что в самый разгар дачных работ важно беречь свое здоровье. Особенно это касается людей с хроническими болезнями и пожилых.
Медики отмечают, что в России каждый год фиксируют около 450 тысяч инсультов. Врачи составили список советов, которые помогут не допустить грозной сосудистой катастрофы в жару, пишет Сова.
До отъезда на дачу важно:
- взять с собой тонометр и регулярно измерять давление;
- взять с собой запас лекарств;
- следить, чтобы мобильный телефон был всегда заряжен и включен;
- сообщить близким, где вы будете находиться.
На дачном участке:
- работать только сидя на скамейке или подушке;
- находиться под зонтиком или навесом, в шляпе или кепке;
- работать не в знойные часы – до 10 утра или после 15 часов;
- ни в коем случае не работать наклонившись вниз головой.
Если человеку стало плохо, распознать инсульт помогут следующие признаки:
- не может улыбнуться, уголок рта опущен;
- одна рука ослабла, не может поднять обе руки.
Важно знать, что у врача есть только 4,5 часа, чтобы спасти пациента с инсультом. До приезда медика человека нужно уложить на горизонтальную поверхность, расстегнуть одежду, вытащить зубные протезы, обеспечить приток свежего воздуха.