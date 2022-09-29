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Самарские детские кардиохирурги провели сложную операцию по изменению строения сердца 5-летней девочки

29 сентября 2022 11:22
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Самарские детские кардиохирурги провели сложную операцию по изменению строения сердца 5-летней девочки

Врачи центра врождённых пороков сердца и детской кардиоревматологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова провели сложную операцию маленькому пациенту с врожденной патологией сердца — аномалией Эбштейна.  Такая патология встречается с частотой 1% от всех врождённых пороков развития сердца. 

Это один из самых сложных диагнозов в детской сердечно-сосудистой хирургии.  Заболевание меняет анатомию половины сердца.

«До недавнего времени подобные сегодняшней операции в Самарской области не делались.  Те вмешательства и коррекции, которые проводились могли лишь улучшить состояние пациента на некоторые время, но в дальнейшем происходило повторное развитие этого порока. Около десяти лет назад появились новые операции, позволяющие полностью вернуть здоровое сердце при подобной аномалии. Так как диагноз этот крайне редкий, всего за эти годы прооперировано около 60 пациентов разного возраста. Все наши пациенты  продолжают вести привычный образ жизни, не вспоминая о патологии», -  рассказал заведующий отделением кардиохирургии и кардиоревматологии, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской кардиохирургии Сергей Шорохов.

Пятилетней Полине из Сызрани была выполнена операция по изменению строения правой половины сердца, правого желудочка и клапана сердца. А именно - конусная реконструкция трехстворчатого клапана. В результате оперативного вмешательства клапан реконструируется и возвращается на своё место, чтобы сердце работало правильно и самостоятельно. Это высокотехнологичная и технически сложная операция.

Как рассказывают специалисты, зачастую пациенты с таким пороком могут не испытывать дискомфорта и неприятных ощущений долгое время. И бывает, врачам приходится убеждать родителей, что их активному и жизнерадостному ребенку необходимо серьезное хирургическое вмешательство.  Эта врожденная патология представляет угрозу для жизни ребенка.

Мама девочки Татьяна Заварзина рассказала, что их семья сразу прислушалась к рекомендациям специалистов и без сомнений согласилась на операцию. 

«Мы прошли все необходимые обследования и уже сейчас моя дочь прооперирована, хорошо себя чувствует и сегодня нас выписывают.  Спасибо, что у нас в области такие замечательные врачи!», - подчеркнула Татьяна.

Самому маленькому пациенту с таким диагнозом, которого самарские кардиохирурги спасли с помощью сложной операции, было всего 7 месяцев.

В Центре врождённых пороков сердца и детской кардиоревматологии выполняются плановые и экстренные операции на сердце как детям с момента рождения, так и взрослым пациентам при всех видах врождённых пороков сердца. Ежегодно в центре выполняют несколько десятков операций пациентам из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. При этом полностью обеспечена ежегодная потребность в высокотехнологических кардиохирургических операциях у детей Самарской области. Прооперированные пациенты пожизненно наблюдаются специалистами.

При поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе, по развитию детского здравоохранения, освоению новых методов лечения.  В год по программе оказания высокотехнологичной помощи в областном кардиодиспансере оперируют более 250  детей с врожденными пороками сердца. Всего же ежегодно в отделении проходят лечение более 1000 пациентов.

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