Самарская больница им. Т.И.Ерошевского - лидер качества в здравоохранении

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7-8 декабря 2022 года в Москве состоялась XV Юбилейная всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медицина и качество – 2022», ключевое мероприятие системы российского здравоохранения по внедрению системы менеджмента качества. Организаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, ФГБУ «ВНИИИИТ» Росздравнадзора, ФГБУ «Национальный институт качества Росздравнадзора.

В рамках конференции состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса «Лидер качества в здравоохранении». Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И.Ерошевского заняла первое место в номинации «Эпидемиологическая безопасность» и получила звание «Лидер качества в здравоохранении».

Всероссийский конкурс «Лидер качества в здравоохранении» - это открытый конкурс реализованных командных проектов по решению актуальных проблем управления качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях. В этом году в конкурсе приняли участие проектные команды специалистов из 113 медицинских организаций со всей России.

Команда специалистов Самарской глазной больницы им. Т.И.Ерошевского в составе Андрея Владимировича Золотарева, Валентины Дмитриевны Романовой-Салминой, Ольги Владимировны Балышевой, Марины Алексеевны Юревич, Виктора Евгеньевича Плаксина представили на конкурс проект «Исследование микробного фона у пациентов офтальмологического стационара, с целью профилактики ИСМП и обеспечения эпидемической безопасности».

Целью конкурсного проекта явилось проведение исследования микрофлоры слизистой конъюнктивы и антибиотикочувствительность выделенных штаммов микроорганизмов для оптимизации выбора антибактериальных препаратов, снижения рисков осложнения в послеоперационном периоде и сокращения сроков госпитализации. Результаты проведенной работы были положены в основу алгоритма ведения пациентов на предоперационном этапе и во время лечения.

Представленная работа была высоко оценена конкурсным жюри, получила почетное первое место в номинации «Эпидемиологическая безопасность» и звание «Лидер качества в здравоохранении». На конференции «Медицина и качество – 2022» состоялось торжественное награждение победителей.

Ежегодно в рамках проведения научно-практической конференции «Медицина и качество» Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения подводит итоги и проводит оценку качества и безопасности медицинской деятельности лечебных учреждений страны. Отмечает органы государственной власти и медицинские организации, достигшие наиболее высоких результатов. Каждый год мероприятие собирает на одной площадке первых лиц системы отечественного здравоохранения и руководителей медицинских учреждений для обмена мнениями и обсуждения вопросов в области развития управления качества.

«Почетное звание «Лидер качества в здравоохранении» - заслуженная и очень ответственная награда. – Отметил главный офтальмолог Министерства здравоохранения Самарской области, главный врач ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И.Ерошевского», д.м.н. Андрей Золотарев. – Это признание стимулирует весь коллектив больницы на достижение более высоких задач в качестве оказания медицинской помощи. Мы оказываем современную высокотехнологичную помощь по диагностике и лечению глазных болезней. Уровень технологий нашей клиники дает возможность обеспечить всем пациентам, нуждающимся в специализированной офтальмологической помощи, полноценный доступ к достижениям мировой медицины. При этом, прежде всего, приоритетом в нашей работе остается доступность, качество и безопасность оказания медицинской помощи. Для пациента этот критерий является одним из самых решающих при выборе лечебного учреждения», сообщает пресс-служба больницы им. Т.И.Ерошевского.

Фото: пресс-служба больницы им. Т.И.Ерошевского