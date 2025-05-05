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Самарец потребовал миллион со "скорой помощи" в суде за плохие услуги

5 мая 2025 13:56
375
Самарец потребовал миллион со "скорой помощи" в суде за плохие услуги

Житель Самарской области требует миллион рублей со "скорой помощи". Иск недавно рассматривали в Самарском районном суде.

Как следует из материалов, изначально мужчина обратился с иском к минздраву Самарской области. Он считает, что "скорая" не среагировала вовремя на вызов и не оказала как нужно медпомощь его матери. Взыскать за такое отношение к больной мужчина попросил миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Спор пока окончательно не разрешен. Судья  решила, что надлежащим ответчиком является не минздрав, а ГБУЗ Самарской области "Самарская городская станция скорой медицинской помощи". В итоге иск направят по месту нахождения юрлица - в Октябрьский райсуд, пишет Волга-Ньюс.

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