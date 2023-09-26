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С начала года более 650 тысяч жителей Самарской области прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию

26 сентября 2023 21:32
114
Основным способом заражения является половой путь.

С начала года более 650 тысяч жителей Самарской области прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию. Профилактические мероприятия помогают своевременно выявить заболевание и начать лечение, а также предупредить распространение инфекции.

Специалисты Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД напоминают, что ВИЧ-инфекция передается только 3 способами:

- незащищенные половые связи
- через кровь
- от инфицированной женщины к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

«Основным способом заражения является половой путь. В настоящее время 77 заболевших из 100 заражаются ВИЧ половым путем. Необходимо вести здоровый образ жизни, не употреблять наркотики, заниматься спортом и избегать незащищённых интимных связей. Главное условие предупреждения заражения ВИЧ-инфекцией – избегать ситуаций, связанных с рискованным поведением», - подчеркивает главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Оксана Чернова.

Молодым людям, в том числе планирующим создание семьи и рождение детей, врачи рекомендуют обязательно проходить профилактическое тестирование. Сдать тест и узнать свой ВИЧ-статус можно в подразделениях СПИД-центра по следующим адресам:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 226
8(846) 374-31-80

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 1а
(84635) 6-55-99

г. Тольятти, бульвар Здоровья, 25
8(8482) 79-00-64

г. Тольятти, ул. Зеленая, 15
8(8482) 58-18-72

г. Сызрань, ул. Астраханская, д.41
+7 987 935 72 45

 

Фото:   минздрав СО

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