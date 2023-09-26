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С начала года более 650 тысяч жителей Самарской области прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию. Профилактические мероприятия помогают своевременно выявить заболевание и начать лечение, а также предупредить распространение инфекции.



Специалисты Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД напоминают, что ВИЧ-инфекция передается только 3 способами:

- незащищенные половые связи

- через кровь

- от инфицированной женщины к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.



«Основным способом заражения является половой путь. В настоящее время 77 заболевших из 100 заражаются ВИЧ половым путем. Необходимо вести здоровый образ жизни, не употреблять наркотики, заниматься спортом и избегать незащищённых интимных связей. Главное условие предупреждения заражения ВИЧ-инфекцией – избегать ситуаций, связанных с рискованным поведением», - подчеркивает главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Оксана Чернова.



Молодым людям, в том числе планирующим создание семьи и рождение детей, врачи рекомендуют обязательно проходить профилактическое тестирование. Сдать тест и узнать свой ВИЧ-статус можно в подразделениях СПИД-центра по следующим адресам:



г. Самара, ул. Ново-Садовая, 226

8(846) 374-31-80



г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 1а

(84635) 6-55-99



г. Тольятти, бульвар Здоровья, 25

8(8482) 79-00-64



г. Тольятти, ул. Зеленая, 15

8(8482) 58-18-72



г. Сызрань, ул. Астраханская, д.41

+7 987 935 72 45

Фото: минздрав СО