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Россия направит в Египет межведомственную делегацию для оценки эпидемической ситуации в стране

13 июля 2021 23:51
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Роспотребнадзор и Минздрав Египта в ближайшее время подготовят и подпишут меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями.

Россия направит в Египет межведомственную делегацию для оценки эпидемической ситуации в стране, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, а также возможностей лабораторий и медицинских учреждений. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

"В связи с отменой ограничений на полеты из России на курорты Египта и для обеспечения охраны здоровья российских туристов достигнута договоренность о направлении российской межведомственной делегации в Арабскую Республику Египет для совместной оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова при участии руководителя Ростуризма Зарины Догузовой во вторник провела переговоры с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом Аль-Анани. Было отмечено, что важным вопросом является обеспечение безопасного и комфортного пребывания туристов в республике.

Кроме того, Роспотребнадзор и Минздрав Египта в ближайшее время подготовят и подпишут меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями.

 

Фото:    EPA-EFE/Mohamed Hossam/ТАСС

Теги: Египет оценка Россия эпидемическая ситуация

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Роспотребнадзор и Минздрав Египта в ближайшее время подготовят и подпишут меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями.
13 июля 2021  23:51
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